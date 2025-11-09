Una española que vive en Inglaterra explica por qué la gente de nuestro país no quiere vivir en Londres: «Afecta a tu ánimo»

Para muchos, Londres es sinónimo de oportunidades y de un alto nivel de vida que atrae a personas de todo el mundo. La capital británica promete una amplia oferta laboral y una intensa vida social. Sin embargo, esta imagen idealizada no siempre se corresponde con ... la realidad, y muchos extranjeros terminan por no querer quedarse.

Sobre este tema ha hablado recientemente en TikTok la usuaria @coralinediromero, una joven sevillana que ha vivido un tiempo en Londres y ha decidido contar sus razones por las que, en su opinión, «ningún español quiere quedarse». A través de su testimonio, Coraline expone aspectos de la vida en la capital británica que pueden frustrar a quienes, como ella, llegan con expectativas demasiado altas.

Uno de los puntos que Coraline menciona es la dificultad de mantener amistades a largo plazo. Aunque en Londres resulta relativamente fácil conocer gente, construir vínculos estables es otra historia. «No es complicado hacer amigos, pero sí es complicado mantenerlos, porque la gente viene y va todo el rato», explica.

«El clima afecta a tu estado de ánimo»

El clima británico, famoso por su persistente gris, es otro de los factores que Coraline destaca. Para ella, la falta de luz solar es más que un mito: es una realidad que afecta directamente al estado de ánimo. «No te crees que el clima afecta a tu ánimo hasta que lo vives. Una semana nublado, dos semanas, tres semanas… A la cuarta, pues te da un poco de depresión», asegura.

La gastronomía en Londres también resulta decepcionante para Coraline, a pesar a la amplia oferta internacional de la ciudad. Aunque se puede encontrar comida de casi cualquier rincón del mundo, ella se sorprende por la ausencia de una auténtica comida británica. «Hay restaurantes de cualquier país, de cualquier parte del mundo, pero si buscas comida típica de aquí, no hay nada, no hay nada», afirma.

Además, Coraline describe el carácter de los británicos como «frío y distante». Para ella, esta actitud es una barrera que hace más difícil la integración en una sociedad que, aunque diversa, percibe menos abierta a nivel personal como la española por ejemplo.