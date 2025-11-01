Una española que vive en Estados Unidos va a un supermercado y observa los productos españoles que se venden: «Un pack de tapas...»

Tesoros españoles en Estados Unidos. Las redes sociales nos están permitiendo descubrir realidades sin tener que movernos a ellas. Es el caso de las personas que se van a vivir a otros países y que utilizan las plataformas digitales para compartir sus descubrimientos u ... ofrecer consejos a quienes deciden irse de viaje a donde residen.

Cristina, una española que lleva años viviendo en Dallas, acaba de subir a su cuenta de TikTok (@cristinadasendallas) un vídeo para detallar qué productos españoles se venden en un supermercado de EE.UU.

Y es que cuando se trata de gastronomía, las diferencias entre ambos países son notables. No obstante en muchas de las cadenas del país que gobierna Donald Trump existen multitud de productos nacionales como el aceite de oliva, jamón serrano, quesos, y vinos. También cosas más específicas como salsas, conservas o galletas.

7 lonchas de chorizo, jamón serrano y chorizo ibérico por 27 dólares

«Hoy sí que soy feliz, he encontrado Nocilla Crunchy, que es mi favorita y aún no la había visto aquí», cuenta la española en la grabación, en la que recorre distintos estantes del supermercado. En este caso vale 6 dólares, el doble que en España.

Continúa Cristina recorriendo el supermercado en busca de productos españoles y se da de bruces con «una lata de pulpo español» de 65 gramos por 17 dólares. Lo que se podría decir, un buen robo.

También hay unos 50 gramos de azafrán por 6 dólares, o unas tapas de 28 gramos de Chorizo, jamón, lomo y salchichón. «Un pack de tapas por 23 dólares», cuenta, la creadora de contenido sorprendida, antes de ver otro paquete de tapas españolas por 27 dólares, y que se compone de 7 lonchas de chorizo, jamón serrano y chorizo ibérico.

«Algo me ralla, dice que son 33 gramos de jamón serrano, o sea nada», dice Cristina, que invita a sus seguidores a decir qué productos de España les gustaría tener en el supermercado en el extranjero.

«Me acabo de comer un bocata de jamón que allí serían 500 dólares», resalta uno de sus seguidores en los comentarios, mientras que otra de las seguidoras destacaba que lo que le gustaba encontrar cuando vivía en Reino Unido era fuet. «Estando en China vi aceite de oliva y me emocionó», dice otra de las seguidoras de Cristina.