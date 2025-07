Una española que vive en Estados Unidos relata el episodio racista que ha sufrido en este país: «Esa persona no sabía si éramos turistas»

En nuestro día a día, los españoles no estamos acostumbrados a recibir comentarios racistas. Sin embargo, todavía quedan países donde es posible que por el simple hecho de hablar en nuestro idioma, alguien se ofenda o haga un comentario fuera de lugar.

Esto es justo lo que le ha pasado a la usuaria de TikTok Mariona Falomi, una joven española que actualmente está estudiando en Estados Unidos y que suele compartir en redes su experiencia. En uno de sus vídeos más recientes, ha explicado el comentario desagradable que ella y sus amigas —dos argentinas y una venezolana— recibieron de un hombre mayor cuando las escuchó hablar en español.

Noticia Relacionada Una española que vive en Estados Unidos explica por qué ir al médico en este país le produce miedo Jorge Herrero La joven relata que su desconfianza comenzó con una advertencia de la familia con la que vive

Según explica, todo ocurrió de noche, sobre las once. Las cuatro chicas estaban charlando en una mesa de un restaurante, cuando un hombre de unos setenta años se acercó a ellas. Lo hizo sin mediar contexto, directamente, para decirles en inglés: «Estamos en América, aquí se habla inglés».

Ella le contestó que, por supuesto, podían hablar inglés si así lo quería. De hecho, sus amigas son completamente bilingües. Aun así, las otras tres optaron por no entrar al trapo. El hombre, al ver que la reacción no era precisamente de risa, intentó suavizar el comentario diciendo que era una broma y que, seguramente, ellas hablaban más de tres lenguas mientras que él solo dominaba una.

«Esa persona no sabía si éramos turistas»

Mariona se quedó con una sensación extraña, y en su vídeo se pregunta si aquel hombre habrá salido alguna vez de Estados Unidos. Lo más desconcertante, explica, es que fue un ataque gratuito, sin ningún motivo, que les dejó mal cuerpo.

«¿Qué pensáis? ¿Alguna vez diríais a alguien: 'esto es España, aquí solo se habla español'? Por ejemplo, ¿a un turista? Esa persona no sabía si éramos turistas, si vivíamos aquí o si éramos alumnas de intercambio. No sabía nada. Me pareció súper atrevido», reflexiona la joven al final del vídeo.