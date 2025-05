Una española que vive en Estados Unidos, sin palabras al ver el nivel educativo en los colegios de este país: «Me quedé flipando»

La educación es uno de los pilares de cualquier país ya que dependen de ella los valores y conocimientos de las generaciones futuras.

Normalmente, se toma como modelo el sistema educativo de los países bálticos, aunque existen otras referencias como, por ejemplo, Estados Unidos. El país americano suele ser sinónimo de innovación, el enfoque práctico o la flexibilidad de su modelo.

En este sentido, son muchos los españoles que estudian en el país. Algunos incluso comparten a través de las redes sociales cosas que les sorprenden del país así como preguntas que les han hecho sus compañeros sobre España.

Martina Torralbo, una joven que estudia en el país, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok titulándolo 'Cosas raras que nadie cuenta de Estados Unidos' entre las que aborda el nivel educativo en el país.

Una española cuenta las cosas que les sorprenden de estudiar en Estados Unidos

Explica que «te pueden poner a colorear perfectamente como si tuvieses cinco años o se pueden poner con plastilina». Para Martina, el nivel de las clases «es muy bajo con el de España».

Asimismo, explica que mientras que en nuestro país no se va de cualquier manera al colegio, en Estados Unidos «les da igual como vayas» e incluso afirma que hay personas que han acudido a las clases en pijama: «Es como quieren ser, no como en España que se lleva un prototipo de persona y tiene que ser así y si no estás fuera».

Otra de las cosas que no entiende es que incluso niños adolescentes vayan «con mochilas de niños chicos» y pone de ejemplo fotos de carteras de todo tipo de dibujos animados: «Me quedé flipando».

A Martina le parece que los «americanos son muy vagos en el colegio» y se pueden llegar a mover por las instalaciones en carritos de golf o cree que «hay un montón de días libres por la cara». Señala que hay días de solo tres horas u otros en los que solo van los profesores.

Los comedores escolares siempre están en el debate sobre si la comida es sana y variada, pero en el caso del país asegura que «es siempre lo mismo» y se trata de opciones no muy saludables como hamburguesa que pueden servir tres veces a la semana o directamente todos los días. «Tienes tres comidas a elegir y a lo mejor sí que hay una ensalada, pero tampoco está muy buena», cuenta.

En este sentido, recomienda a los jóvenes que vayan a ir a estudiar al país traer la comida de su casa, algo que ella misma practica para poder comer más sano.

Tras este vídeo muchos usuarios han puesto en valor el nivel educativo de las aulas españolas. Otros hablan sobre el tema de las mochilas y precisan que lo hacen aquellos que ya se despiden del colegio o del instituto.