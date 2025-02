Una española que vive en Estados Unidos explica si son mejores las citas allí: «Tampoco pedimos tanto...»

¿Cambiar de país de residencia y encontrar el amor? Cuando muchos se marchan al extranjero lo hacen sin ninguna mochila y con el único objetivo de aprender un idioma o encontrar un trabajo ansiado pero en muchos casos el amor acaba llamando a la puerta y acaba cambiando los planes. ¿Quién si no no tiene un amigo que se marchó para un Erasmus y encontró a su pareja y ahora vive lejos?

Sea como sea también hay casos en que al poco de mudarse muchos deciden adentrarse en el mundo de las citas sin grandes pretensiones de amor y básicamente para conocer a gente y hacer amigos y tener más opciones de planes. Otros, no se esconden, sí tienen más ganas de enamorarse. Sea como sea, es habitual que muchos 'tiktokers' cuenten sus experiencias al respecto.

Y esto es lo que ha hecho Sheila, una española de 26 años que lleva un año viviendo en Estados Unidos y que ha querido comparar en una publicación las citas en América o en España. La joven, que está afincada en California y trabaja para una cadena de restaurantes, tiene pareja desde hace un año pero ha querido explicar en su cuenta (@sheihernandezalcala) las diferencias que ha visto, por lo general, en esta cuestión. El vídeo supera las 86.000 visualizaciones en poco más de dos semanas.

«Chico, pon todas tus cartas sobre la mesa...»

«Tener citas en Estados Unidos es una experiencia mucho más satisfactoria que tener citas en España», empieza Sheila el video. «Aquí te das cuenta de que los chicos están muy bien educados y yo no sé si es que en España se han perdido los modales o es que nunca han existido...», confiesa, antes de argumentar su opinión.

Sheila expone que «hay cosas que en España todavía son tema de debate y en Estados Unidos se dan por sentadas» y lo ejemplifica diciendo que «si un chico te está invitando a salir, te está invitando a salir con todo lo que conlleva». La joven se refiere a la hora de pagar y en como aquí le han preguntado por hacerlo a medias. «No es por pagar o no, pero es que esa conversación rompe totalmente el encanto del momento...», considera la 'tiktoker'. «Cuando es el momento del cortejo, chico pon todas tus cartas sobre la mesa..», apunta.

«Aquí, además los chicos resuelven muchísimo más, son mucho más espabilados que en España, que dices 'chico, parece que te tengo que dar cuerda...», continúa ella. Así, Sheila no entiende que si te invitan a una cita te pregunten por el plan que quieres hacer. «A ver, me estás invitando a una cita porque me quieres conocer. Pues te piensas un plan guay, que me vaya a gustar, me quieres sorprender imagino...», comenta ella, incidiendo en que quien dice de quedar tiene que proponer lugar o hora, «pensar algo que resuelva. Tampoco pedimos tanto».

Otro aspecto que a Sheila no le entra en la cabeza son las dudas por cómo quedar o incluso que algunos digan incluso que si «me pasas a buscar». «¿Qué? ¿Que eres la princesa Rapunzel?», se pregunta ella antes de dejar claro que «obviamente» si alguien tiene que pasar a buscar a alguien es el que invita, que luego también debería acompañarte a casa. «Es que son mínimos, yo considero que son cosas mínimas pero es que en España hay chicos que no llegan a ese nivel de razonamiento», considera.

Finalmente, Sheila incide en un aspecto que cree que es más personal, pero que ella agradece, que es la caballerosidad. «Nunca en mi vida recuerdo que un chico en España me abriese la puerta del coche a no ser que fuese como de broma...», explica ella, que remarca que en Estados Unidos acciones como esta son muy normales y que confiesa que la primera vez que se lo hicieron estaba a punto de gritar de la emoción.

«Puede que parezca una tontería, pero yo creo que estas cosa reflejan otros comportamientos que sí son más importantes porque si tú cuando conoces a una persona ves que tiene esa clase de detalles contigo puedes pensar que cuando haya otros temas más importantes también va a tener otros ciertos detalles contigo», acaba Sheila el vídeo, que ha sido muy comentado. Muchas chicas han coincidido con ella, aunque también varios comentarios han incidido en que pensar así es estar en contra de la igualdad y que antes en España se trataba así «pero con el tiempo y el adoctrinamiento para la mayoría eso es patriarcado/machismo».