Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Jordi Pujol, ingresado por una neumonía días antes de su juicio

Una española que vive en Estados Unidos no entiende por qué los latinos no le hablan en castellano: «Me resulta muy violento»

La comunidad hispanoamericana ha logrado integrarse en gran medida a las costumbres del país americano

Una española que vive en Estados Unidos no entiende por qué los latinos no le hablan en castellano
Una española que vive en Estados Unidos no entiende por qué los latinos no le hablan en castellano tiktok

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La comunidad hispanoamericana es una de las más numerosas en Estados Unidos y ha logrado integrarse en gran medida a las costumbres del país, lo que ha llevado a muchos de sus miembros a adoptar el inglés como idioma de uso cotidiano, incluso en ... sus interacciones con otros hispanohablantes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app