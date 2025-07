Una española que vive en Estados Unidos detalla cuánto dinero se gasta en mirarse la vista: «Las lentillas son otro asunto»

La Academia Americana de Oftalmología (AAO por sus siglas en inglés) y la Asociación Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo (AAPOS por sus siglas en inglés) destacan la importancia de la vista en el desarrollo y en el futuro de los menores. Por ello, examinar la visión es fundamental, el problema es que esa rutina puede verse trastocada cuando uno cambia de país. En este caso, la cuenta de marionfalomi nos cuenta en un tik tok su experiencia en Estados Unidos.

Las diferencias con España

El desembolso para cuidar la vista no es igual entre países si no tienes seguro. En su vídeo, esta tiktoker, comienza su visita diciendo: «Soy una española viviendo en Estados Unidos, así que acompáñame a ver cuándo me cuesta mirarme en la vista».

Tiene que esperar unos 90 minutos para completar todo el examen. «Estoy acostumbrada a que en España no tuviera que pagar nada para verme la vista después o las gafas o lo que fuese. O a veces nada, simplemente me hacía un chequeo. Iba normalmente a óptica universitaria que me encantaba. El trato es el mejor y para estudiantes también es lo idóneo».

La experiencia le ha supuesto hacerse unas gafas nuevas. «He pagado 195 dólares...las lentillas ya serán otro asunto porque telita lo caras que son en este país«, señala.

Consejos para cuidar de tu vista

Precisamente para evitar este tipo de inconvenientes IMO Miranza, oftalmología con más de 30 centros en España, dio a ABC doce consejos para cuidar nuestra salud ocular con sencillas rutinas que pueden prevenir numerosas patologías.

1. Llevar un estilo de vida saludable, manteniendo un buen descanso, dejando el tabaco y evitando o moderando el consumo de alcohol.

2. Cuidar la alimentación, apostando por una dieta rica en alimentos con alto contenido en vitaminas A y C, favorables para la vista.

3. Realizar ejercicio físico para prevenir algunas enfermedades que pueden tener consecuencias en nuestra vista, como la diabetes o la hipertensión, y contribuir a una adecuada oxigenación de los ojos.

4. Usar corrección óptica adecuada, comprobando la graduación cada año.

5. En caso de usar lentillas, realizar un mantenimiento e higiene correctos.

6. Evitar el abuso de pantallas y, al usarlas, realizar un parpadeo consciente y lubricar la superficie ocular para evitar el ojo seco, además de seguir la regla 20-20-20, que equivale a descansar los ojos cada 20 minutos, durante 20 segundos, mirando a 20 metros (a lo lejos).

7. Evitar la exposición prolongada al sol y utilizar unas gafas homologadas frente a la radiación ultravioleta, incluso en los meses de invierno.

8. Consultar de forma urgente con un especialista si hay síntomas oculares como pérdida de visión, destellos, visión borrosa, dolor ocular, etc.

9. Utilizar protección ocular en actividades que requieran una atención especial, como puede ser la práctica deportiva como el esquí o determinadas actividades laborales o de bricolaje.

10. Prestar atención a los antecedentes familiares de patología visual como el glaucoma, cataratas o distrofias corneales, que pueden tener un componente genético.

11. Mantener una buena iluminación para evitar forzar los ojos y prevenir la fatiga visual , sobre todo en la oficina o a la hora de leer o estudiar.

12. Acudir a los expertos ante cualquier duda y mantener revisiones oculares anuales, preferiblemente desde los 3 años, para diagnosticar cuanto antes una posible patología. Un tratamiento a tiempo podría evitar futuras complicaciones oculares.