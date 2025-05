Una española que vive en Chipre explica lo que hacen en este país para pagar menos en la factura de la luz: «Son muy listos»

Durante los últimos años, el precio de la luz ha sido uno de los temas más candentes en España. Tras una etapa marcada por subidas históricas entre 2021 y 2022, el país ibérico se ha posicionado como uno de los lugares con la electricidad más barata de Europa, muy por debajo de países como Alemania, Italia o Reino Unido.

Sobre esta diferencia trata uno de los últimos vídeos de la cuenta de TikTok Marco y Sara de Trip, una pareja que documenta sus viajes en redes sociales. En uno de sus últimos viajes, los creadores de contenido han visitado Chipre, y lanzan la siguiente advertencia: «En Chipre la luz es cinco veces más cara que en España».

La joven explica que el coste de la electricidad en la isla mediterránea ronda los 33 céntimos por kilovatio hora, una cifra muy por encima del precio habitual en España. Sin embargo, los chipriotas, «que son muy listos», han ideado soluciones para minimizar este impacto. «Casi todas las casas tienen placas solares», comenta Sara.

Pero la medida que más llama la atención es otra, mucho más simple. «Lo más curioso de todo es esto, que parece una tontería, pero ayuda a ahorrar un montón», afirma mientras enseña una toma de corriente. En Chipre, cada enchufe viene con su propio interruptor, un pequeño botón que permite cortar o activar el paso de corriente eléctrica según convenga. «¿Quieres que no consuma? Lo apagas. ¿Quieres usarlo? Lo enciendes», resume.

Reacciones en los comentarios

El vídeo de la pareja ha alcanzado cierta repercusión y a fecha de esta publicación acumula algo más de 400 'me gusta' en TikTok. Como suele suceder en estos casos, decenas de usuarios han acudido a la sección de comentarios para debatir sobre diferentes aspectos de la publicación. En este caso, la mayoría comentaba que no es algo exclusivo de la isla mediterránea.

«Eso lo hay en Reino Unido y no es por que sea caro, es costumbre», «Lo de los interruptores en los enchufes es una herencia de la época británica, no se yo hasta que punto es un método de ahorro de energía… en el Reino Unido también es la norma» o «Es cara, pero aquí no nos cobran el 21% de IVA, así que la diferencia al final con España no es tanta», son algunos de los comentarios más destacados.