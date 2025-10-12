Una española que vive en Australia desvela cuánto dinero gana en una semana limpiando casas en este país: «De lunes a viernes»

Australia siempre ha sido un país muy atractivo y desde hace unos años es visto también como un destino al que mudarse para empezar una nueva vida. Y es que tiene muchas oportunidades laborales, tanto para perfiles muy calificados como para gente ... sin gran experiencia, y ofrece una alta calidad de vida, con buenos sueldos, entornos estables y seguros y buenos servicios de salud o educación.

Así, para muchos, Australia tiene los ingredientes perfectos para mudarse una temporada lejos de casa. Sofía Subiran, es una creadora de contenido española que lleva desde el pasado mayo viviendo en Australia, y que tras haber buscado en varios sectores, actualmente es pluriempleada y va trampeando las oportunidades que le surgen. Entre ellas, trabaja limpiando casas, algo que a muchos les desagradaría.

Sofía ha querido contar en su perfil de TikTok (@sofisubiran) cuánto gana en una semana trabajando allí, teniendo en cuenta que además de la limpieza también trabaja algunas horas en un Zara de Gold Coast, la zona en la que reside. El vídeo ha conseguido más de 233.000 visualizaciones en casi un mes.

«Me pagan por casa»

En el vídeo, ella se graba durante una semana cada vez que va o acaba de trabajar para explicar lo que va cobrando. Sofía empieza un lunes a las 9.15 horas y tras estar limpiando una casa durante tres horas gana 192,50 dólares australianos. «Me pagan por casa y no por tiempo», especifica ella. Ese día también estuvo tres horas en Zara, por lo que consigue otros 89,50 dólares.

«Empezamos el martes y hoy solo tengo 'cleaning'», explica ella que arranca la jornada a las 8.45 y que recuerda que «tengo cuatro casas hoy». Ese día, como se ve, empezó a sonar la alarma de incendios en la zona residencial en la que estaba y aunque no se concreta si por el aviso o por que había acabado el trabajo, acabó cobrando 210 dólares hasta la 13.45 horas.

El miércoles vuelve a trabajar en los dos puestos de trabajo, empezando con dos casas de limpieza a las 9.30 horas. «Son las 12.15 horas y ya he terminado», explica ella antes de desvelar que por ello ha cobrado 122,50 dólares. «Después de una pequeña siesta me tocan tres horas enteritas» en Zara, remarca ella, por lo que le pagan otros 89,50 dólares.

«Las 11.45 y ya he terminado el 'cleaning', así que me voy a la playita», comenta ella el jueves, tras haber desvelado que tenía dos casas y que, habiendo acabado de trabajar antes de las 12 horas, ya ha cobrado 122,50 dólares. Ese día por la tarde tiene cinco horas de Zara, «que al principio iban a ser solo cuatro, pero por esto de ser 'casual' me han escrito que si podía hacer una hora más, así, así que... '¡Di sí al dinero!». A pesar de llegar a las 22 horas, parece contenta tras haber ganado otros 162,50 dólares.

El viernes, tiene tres casas por limpiar y consigue acabarlo antes de las 13.30 horas, para lo que ha ganado otros 192,50 dólares. Pensando ya en el fin de semana hace su balance final: de lunes a viernes ha ganado 1.176 dólares, o lo que es lo mismo, 667 euros. Haciendo cálculos se ve que más de la mitad son por las limpiezas. Por 29,50 horas trabajadas. «Creo que no voy a trabajar más esta semana, pero quién sabe porque somos 'casuals' y te pueden llamar en cualquier momento...», sentencia ella.

Más de cien personas han escrito a Sofía, sobre todo para hacerles preguntas de utilidad como saber cómo consiguió el trabajo de limpieza o cuánto paga de alquiler. «600 euros a la semana no lo gana aquí ni de coña», remarca una tal Anita. «Solo dices lo que ganas... y lo qué gastas?», le consulta otra internauta, a la que la 'tiktoker' recuerda que ya tiene otro vídeo hablando de ello.