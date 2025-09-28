Una española que vive en Los Ángeles explica cuánto dinero cobra al mes por trabajar allí: «No se gana en ninguna ciudad del mundo»

El salario es uno de los aspectos determinantes a la hora de buscar un trabajo, pero también cuando se decide emigrar puede ser uno de los factores entre elegir un país u otro, más allá de otras condiciones y oportunidades que este ofrezca.

España registra diferencias salariales entre las diferentes comunidades autónomas, pero también con Europa y, por supuesto, entre los diferentes países del mundo.

En este sentido, Paula Cruz (@itspaulacruz) una española que vive en Los Ángeles, Estados Unidos, ha compartido a través de un vídeo de TikTok cuáles son sus ganancias trabajando en la ciudad americana.

Según Cruz, el salario mínimo en Los Ángeles es de 18 dólares la hora. Esto implica que en una jornada media de ocho horas una persona puede embolsarse 144 dólares al día. Asegura, además, que en su caso «nunca» ha cobrado menos de 25 dólares la hora.

El sueldo de una española en Los Ángeles

Asimismo, detalla que entre los trabajos que ha realizado desde que vive allí se encuentran el de cuidadora de niños, eventos o modelaje. Según el trabajo le han pagado una cantidad: «Lo que ganas, obviamente depende muchísimo de a lo que te dediques».

«Cuando era nani cobraba entre 25 y 30 dólares la hora, cuando trabajo en eventos me pagan entre 30 y 40 dólares la hora y cuando hago cositas de modelaje 100 dólares la hora», detalla.

Así, según la actividad, explica que el «mínimo» suelen ser unos 4.000 dólares al mes «fácil». En su caso, con todas estas actividades se suele mover entre «4.500 y 6.000 dólares al mes». Asegura también que «la mayoría de trabajos están muy bien remunerados».

Su publicación alcanza las miles de visualizaciones y ha generado también muchos comentarios. Para algunos usuarios «cobrar eso en California es nada». «Eso en Estados Unidos es como ganar 1200 en España», apunta otro.

Además, otros ponen énfasis en que los precios son mucho más elevados que en España así como los alquileres. De hecho, un usuario, le emplaza directamente a desglosar sus gastos mensuales: «Es carísima esa ciudad. Yo vivía en Los Ángeles y pagaba 2.800 dólares al mes por dos habitaciones hace ocho años».