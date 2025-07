Una española que vive en Alemania se queja de una práctica común en este país: «¿Los trenes? Hay un montón de cancelaciones»

Mudarse a otro país puede ser una experiencia enriquecedora. Nuevos paisajes, nuevas oportunidades laborales, otras costumbres y formas de vivir. Pero también puede ser una travesía llena de desafíos, especialmente cuando las diferencias culturales comienzan a chocar con lo que uno considera normal. Estos choques son muy frecuentes entre quienes deciden empezar una nueva vida lejos de su tierra. Y aunque con el tiempo muchos se adaptan, hay ciertas cosas que, por más años que pasen, siguen sin tener sentido. Eso es exactamente lo que le ocurre a Meri, una española que lleva más de cinco años viviendo en Alemania y que, a través de su cuenta de TikTok, ha querido compartir con sus seguidores una reflexión sobre las «cosas de Alemania que sigo sin entender después de haber estado cinco años viviendo aquí».

La primera crítica de la española apunta al acceso al agua. «Uno, que te cobren de cuatro a siete euros por una botella de agua en un restaurante. Es que me parece una barbaridad por una necesidad humana que es la de beber agua y además que si no especificas te van a traer agua con gas en vez del agua normal sin gas», relata con indignación. Esta queja no es nueva entre los españoles que visitan o residen en Alemania, donde pedir agua del grifo no es habitual y las botellas con gas suelen ser la norma, no la excepción.

Pero lo que más sorprende a muchos recién llegados, según explica la creadora de contenido, no tiene que ver con la comida o las costumbres, sino con las viviendas: «Dos, que los pisos, las casas, que compras, de alquiler, de lo que sea, te vengan sin cocina. O sea, es que literalmente hay un hueco vacío, no hay cocina, se la lleva el que estaba viviendo antes de ti o, si es amable y te la quiere dejar, pues tienes que pagar pues lo que quieras, 2.000/3.000 euros, y entonces tienes la cocina, pero es que no te vienen con el piso». Una práctica completamente ajena a la forma española de alquilar o comprar una vivienda, donde una cocina instalada se da por hecho.

Trenes impuntuales y exceso de formalidad

Sin embargo, si hay un estereotipo que ha acompañado a Alemania durante décadas es el de la puntualidad. Y en especial, el de la eficiencia de su sistema ferroviario. Algo que la influencer desmiente con rotundidad: «No sé si ya habrá cambiado el estereotipo, pero yo cuando estaba en España siempre me decían: 'Buah, la puntualidad de los trenes alemanes va súper bien'. Mentira, falso. No sé si habéis ido con la Deutsche Bahn alguna vez, sabréis que siempre llega con 'verspätung', que siempre llega tarde, y que siempre hay un montón de cancelaciones y que el tren no va. Lo que sí que va muy puntual son el tema de metros, de buses y tranvía, pero el tren, los regionales, lo que sería para España como la Renfe o las Rodalíes en Cataluña, fatal, horrible».

Y, por último, la joven española lanza una crítica hacia el trato excesivamente formal que reina en la mayoría de las interacciones cotidianas. «Cuatro, y es que este tengo trauma, y es que te traten de usted a todos los sitios, da igual dónde estés, da igual con quién hables, te van a tratar de usted. A mí que me traten de usted siendo una persona joven, me hace sentir súper mayor, de verdad no lo entiendo». En Alemania, el uso del 'Sie' (usted) es la norma salvo en entornos muy informales, lo que contrasta fuertemente con el tuteo inmediato que es habitual en España, incluso entre desconocidos.