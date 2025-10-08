Una española que vive en Alemania pierde la cartera y lo que le pasa allí le deja alucinada: «Me salvó»

Perder la cartera es más que perder un objeto porque es exponerte a problemas legales, financieros y de seguridad. En el monedero se llevan documentos personales, como el DNI o el carnet de conducir y las tarjetas de crédito, además de billetes o ... monedas. Perderlos implica dejar de tener dinero en efectivo y tener que gastar tiempo en hacer trámites para reponer todo, además de exponerse a riesgos por suplantación de identidad.

A la práctica, y por mucho que uno se esmere en prevenir estas pérdidas, seguro que la mayoría de la gente ha vivido una situación así por un descuido en casa, en el trabajo o en plena calle. A veces, por arte de magia, o simplemente poner un poco de orden físico o mental, se encuentra lo perdido pero no siempre es así. María, una joven española que vive en Alemania, vivió recientemente esta mala experiencia lejos de casa.

«Cosas que solo pasan en Alemania», avisa ella al inicio del vídeo que acaba de publicar en su cuenta de TikTok (@mariaaparisii) para explicar lo que le ocurrió. Ella todavía alucina con el desenlace final de su pérdida mientras iba por la calle y la publicación está interesando mucho, puesto que en menos de 24 horas supera las 73.000 visualizaciones.

«Hasta las moneditas del café»

«Me habían dicho que Alemania era un lugar diferente, pero es que lo que pasó ayer me dejó la boca abierta», empieza María su narración de los hechos. Al parecer, ella estaba trabajando cuando recibió un mensaje de su compañera de piso para avisarle de que un hombre había ido a casa a traer su cartera. En ese momento fue cuando ella fue consciente de que la había perdido.

Como rememora, el billetero se le cayó de camino al trabajo y «un hombre la cogió, la vio y se fue a mi casa a llevármela». «Lo más gracioso es que mi dirección en el DNI era española», incide la joven, que explica que el hombre supo su dirección alemana porque «al mudarme me dieron una tarjetita de donante de órganos», que suelen dar, y la rellenó con sus datos y dirección actual. «Eso fue lo que me salvó», incide.

María destaca que justo se la había puesto en la cartera el día antes de perderla. «Lo más gracioso es que ponía mi calle, pero no ponía ni mi puerta ni mi piso ni nada, porque vivo en un complejo de edificios», añade la joven, comentando que el hombre estuvo «casa por casa a buscar dónde estaba mi nombre en el buzón».

La historia no acaba aquí y es que al llegar a casa la 'tiktoker' descubrió que «estaban hasta las moneditas del café». «No me habían quitado nada», comenta emocionada y reconociendo que ya se veía yendo al consulado a por el DNI y también a renovar las tarjetas de crédito.

«Yo estoy flipando. Esto llega a pasar en otro lugar y vamos...», sentencia ella, antes de acabar la explicación resaltando que encima el hombre «llamó al timbre, le dejó la cartera a mi compañera de piso y se fue sin decir absolutamente nada». Muchas personas han aplaudido el gesto y la honradez de Alemania pero entre los comentarios destaca el que, irónicamente, apunta un internauta, de que posiblemente el hombre quería a cambio un órgano.