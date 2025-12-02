Una española va de viaje a Colombia y alucina con lo que pasa en este país los días previos a las elecciones: «Hemos aprendido por las malas»

Viajar durante meses con la mochila a cuestas y poco más y sin un 'planning' cerrado es el sueño de muchos porque es la mejor manera de evadirse durante un tiempo de la rutina, de cargar pilas y hacer un 'reset' para volver con ... más ganas y porque, además, es la mejor forma de poder salirse de las rutas turísticas y adentrarse mejor en otras culturas. Jorge y Tania son dos españoles que lo están pudiendo hacer.

Y es que esta pareja española ha empezado hace un par de semanas un viaje de cinco meses. En concreto, se han puesto entre ceja y ceja recorrer todo Sudamérica viajando ligero y pudiendo ir con total libertad: han empezado por Colombia y el país les ha dejado multitud de imágenes para el recuerdo, aprendizajes sobre el café y la salsa y muchos choques culturales, que cuentan en su perfil de TikTok (@somosjortan).

Así, ambos ya han relatado sus sorpresas idiomáticas y confusiones que le han provocado las expresiones colombianas más cotidianas, como el 'qué pena', 'a la orden' o 'dar papaya'. Además, han alucinado con otros aspectos de su cultura, como lo que ocurre cuando están en un periodo electoral. «Hemos aprendido por las malas», comenta ella en una publicación que supera las 327.000 visualizaciones.

«Ni un bar abierto»

«Es que esto es surrealista», explicaba Tania en el vídeo, de hace unos días y en el que confiesa que está alucinando. La pareja, que en esta parte del viaje ha estado acompañada por unas amigas, confirma que «no hemos salido ni un día» porque han venido a hacer turismo, «a zapatear, andar, hacer senderos, caminatas así sin parar todos los días».

Así, ella comenta que decidieron «guardarse» las ganas de fiesta para el sábado. «Hoy hemos dormido más que ningún día, nos lo hemos tomado con calma porque a la noche se sale de fiesta», explica ella a al cámara, antes de añadir que «nos hemos arreglado, nos hemos puesto guapos, nos hemos pintado».

«¿Para qué? Para nada», espeta ella. Acto seguido, Tania desvela que «que mañana hay elecciones y se vota» y confirma que por ese motivo «desde hoy a las 6 hasta el lunes a las 6 de la mañana, ley seca». «Ni un bar abierto, ni una discoteca, ni un supermercado que te venda una cerveza», comenta ella decepcionada pero a la vez muy impresionada.

Jorge, que o no bebe o no debía tener ganas de salir, se alegra de esta medida y al cabo de un momento Tania explica que un transeúnte les ha dicho con la voz baja que sí hay discotecas y al preguntarles donde, incluso les ha dado «tarjeticas» para poder entrar. El vídeo acaba con una de sus amigas bebiendo un trago de cerveza e ironizando con que le está subiendo.

«Sabíais que en España la ley seca NO existe…? hoy hemos aprendido que aquí sí, por las malas», explica ella por escrito en la descripción del vídeo en el que reitera que «en Colombia, cuando hay elecciones, se prohíbe vender alcohol para que todo el mundo vote fresco, consciente y sin resaca». «En España podemos ir a votar con una caña en la mano si hace falta», añadía Tania.

La publicación ha dado para muchas respuestas. «Estáis en Latam... con dinero conseguís lo que queráis», le dejan en los comentarios. Allí mismo Jorge y Tania puntualizan que eso les ocurrió en Santa Clara. «En realidad sí hay lugares a pesar de la ley seca, solo es tocar las puertas correctas», añade otro seguidor, mientras que otra sentencia que cuando hay ley seca «es cuando más tomamos».