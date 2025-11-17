Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este lunes 17 de noviembre

Una española viaja a Nápoles y cuenta su experiencia: «Algunos barrios son mejor evitarlos»

La ciudad al sur de Italia se consolida como uno de los destinos transalpinos que más curiosidad despierta entre los viajeros españoles

Una italiana señala las diferencias entre la sanidad española y la de su país: «La gente va a urgencias por cualquier cosa»

Una italiana que vive en España, sorprendida al ver lo que hace la gente en la calle a las once de la mañana: «Es maravilloso»

Una española viaja a Nápoles y cuenta su experiencia: «Algunos barrios son mejor evitarlos»
Una española viaja a Nápoles y cuenta su experiencia: «Algunos barrios son mejor evitarlos»

I. A

«Napoles es muy peligrosa...o eso dicen». Marco y Sara - conocidos en las plataformas digitales como marcoysaradetrip - son dos expertos en viajar barato que publican contenido en TikTok e Instagram, y en una de sus últimas publicaciones deciden contar su experiencia en la ... cuna de la pizza. Una ciudad que tiene un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y que es conocida por su vibrante ambiente, además de ser próxima a sitios históricos como Pompeya.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app