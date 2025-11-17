Una española viaja a Nápoles y cuenta su experiencia: «Algunos barrios son mejor evitarlos»

«Napoles es muy peligrosa...o eso dicen». Marco y Sara - conocidos en las plataformas digitales como marcoysaradetrip - son dos expertos en viajar barato que publican contenido en TikTok e Instagram, y en una de sus últimas publicaciones deciden contar su experiencia en la ... cuna de la pizza. Una ciudad que tiene un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y que es conocida por su vibrante ambiente, además de ser próxima a sitios históricos como Pompeya.

La ciudad al sur de Italia se consolida como uno de los destinos transalpinos que más curiosidad despierta entre los viajeros españoles. Según dicen los datos del Instituto Nacional de Estadística Italiano (ISTAT), más de 4,6 millones de españoles visitan Italia cada año, mientras que cerca de 300.000 mil elige descubrir esta localidad del sur en la que Maradona deslumbró con su fútbol. Entre ellos están Marco y Sara, que recorrieron sus calles sin ningún prejuicio para relatar a sus seguidores cómo les fue.

¿Es Nápoles realmente una ciudad peligrosa?

«Primero aclarar que soy española, he viajado mucho por el metro de Madrid, he paseado por Barcelona, o sea que nada me asusta», explica Sara. Aun así, reconoce que antes de viajar, muchas personas le insistieron en que tuviera precaución: «Todo el mundo me decía que tuviera muchísimo cuidado en Nápoles porque era muy peligroso».

La pareja decidió comprobarlo por ella misma. Su objetivo era disfrutar de la gastronomía local, en especial de la auténtica pizza napolitana, sin gastar demasiado. «La verdad que como podéis apreciar, Nápoles es un caos: calles laberínticas, pitidos por todas partes y algunos barrios que quizás sea mejor evitar» dice Sara entre risas.

Cuatro paradas clave en Nápoles Spaccanapoli, el corazón del casco antiguo, donde la vida local bulle entre motos y puestos de comida.

El Museo Arqueológico Nacional, con tesoros de Pompeya y Herculano.

La Plaza del Plebiscito, epicentro monumental de la ciudad.

El mirador de Posillipo, perfecto para ver el atardecer sobre el golfo.

No obstante, asegura que la experiencia fue mucho más amable de lo que esperaba: «Nada que no haya visto en España. Solamente tienes que cuidar tus cosas y dejarte adoptar por Nápoles, porque sin este caos Nápoles no sería Nápoles».

Los dos viajeros destacan que alojarse en el centro histórico y moverse a pie es lo mejor para conocer el carácter auténtico de la ciudad. Además, apuntan que los precios son más bajos que en el norte de Italia, lo que convierte a Nápoles en una opción muy atractiva para quienes buscan viajar con presupuesto ajustado.