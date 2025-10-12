Una española viaja a El Cairo y comenta sus primeras impresiones: «Te miran y se quedan...»

Las redes sociales nos permiten descubrir realidades sin tener que desplazarnos miles de kilómetros. Es el caso de las personas que se van a visitar otros países por el motivo que sea y que utilizan las plataformas digitales para compartir sus descubrimientos u ofrecer consejos ... a quienes deciden seguir sus pasos.

Es el caso de Verónica, cuyo usuario en Tik Tok es Verlucic13 y que en su perfil se enfoca en el cuidado personal, belleza y viajes. La creadora de contenido comparte asuntos relacionados con un estilo de vida slow y rituales de bienestar en diferentes lugares.

Su último destino ha sido El Cairo (Egipto). Un destino que según las estimaciones de este 2025 han mostrado un aumento del 75% en llegadas de turistas españoles con respecto a 2024, y la expectativa es que se recuperen o superen las cifras de 2023, con metas de alcanzar hasta 300.000 turistas españoles.

«Si en Marruecos son intrusivos, aquí no recordaba que fueran tanto»

La influencer cuenta en la grabación que tiene la mañana libre y se dispone a dar un paseo por esta ciudad que tiene aproximadamente entre 16 y 20 millones de habitantes en su área metropolitana, siendo la urbe más poblada de África, y una de las más grandes del mundo árabe.

Un destino con una mezcla histórica, cultural y arquitectónica que combina la antigüedad egipcia con la vida urbana moderna, siendo un centro neurálgico del mundo árabe e islámico.

«A ver cómo funciona todo por aquí», dice con sonrisa la chica, mientras graba con su cámara un ruidoso paseo. «Si en Marruecos son intrusivos, aquí no recordaba que fueran tanto», sostiene la joven, que cuenta que está a una temperatura cercana a los cuarenta grados: «Si salgo de la sombra me achicharro».

«Van pitando, te miran y se quedan así», dice la chica mientras ejemplifica la cara de asombro de los lugareños al verla recorrer las calles de la ciudad.

«Estas callecitas están más desiertas, pero es que por favor, tengo las pirámides de frente. Qué me decís de caminar por aquí y ver esto, es alucinante», dice la española sobre lo que observa, nada más y nada menos que las pirámides de Guiza, un complejo que incluye la Gran Pirámide de Keops (la más grande), la Pirámide de Kefrén y la Pirámide de Micerino.