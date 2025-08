Se va de vacaciones y al volver a Madrid se encuentra con un okupa viviendo en su coche: «La justicia de este país es una vergüenza»

Uno de los aspectos que más preocupa en verano y en época de vacaciones suelen ser los robos y las okupaciones de viviendas. Cuando uno se marcha lejos de casa deja vía libre para que los delincuentes intenten colarse allí y aunque siempre ha sido así el aumento de casos en los últimos años han hecho que proliferen los sistemas de prevención.

Menos habitual es lo que le acaba de pasar a Niniva León. Ella es una 'tiktoker' canaria que reside en Madrid y que habitualmente triunfa con contenidos de 'lifestyle' en su cuenta de TikTok @ninivaleongil. Recientemente pasó unos días para ver a su familia en su tierra natal, en Tenerife, y al volver a la capital se ha encontrado con algo muy desagradable.

Y es que, como explica con impotencia en un vídeo que se ha viralizado (y que en solo cinco días supera los 1,2 millones de visualizaciones), descubrió que alguien le había reventado los cristales de su coche y estaba viviendo en su interior. «La justicia de este país es una vergüenza», asegura ella en una publicación en la que se la ve desesperada y entre lágrimas.

«Colillas, bolsas de marihuana...»

«Cuando llego encuentro a mi coche con basura, roto, con comida...», expone ella, que enseña imágenes del panorama en sus asientos y en el suelo del vehículo. Lo primero que hizo en ese momento fue retirar todos los papeles de la gaveta para que no le robaran más cosas, remarcando que el coche había sido forzado y que alguien estaba viviendo dentro y que le había robado todo lo que guardaba allí.

Mientras graba las colillas por todos lados y también el punto de llave para encender el motor con los cables por fuera, lamenta que «me intentaron arrancar el coche». «Tengo cigarros, tengo bolsas de marihuana, tengo la rueda de detrás que no se pudieron llevar, me rompieron el capó..», sigue ella indignada. Tal y como se lo forzaron, en la actualidad no lo puede abrir. La joven añade que también le han robado el motor y la batería y enseña cómo incluso le desmontaron, quién sabe con qué objetivo, un sistema de luces que tiene en el techo.

«Necesito ayuda, no sé qué hacer», sigue Niniva, que confiesa que «quería denunciar pero me dijeron que la denuncia no iba a llegar a nada y que entonces no sé qué hacer». En este sentido, ella remarca que tiene pruebas de las colillas de cigarros, de huellas o de botellas que ha encontrado en el coche, motivo por el que todavía está más impotente.

Así, la canaria denuncia que «me parece muy injusto porque en este país se puede hacer cualquier cosa que no te va a pasar nada» y enfatiza que «con un coche que he pagado yo pueden hacer lo que quieran con él que la justicia... nadita que ver». Además, se queja de que «están invadiendo mi privacidad y es una de las cosas que más rabia me da, que se metan en tu casa».

«Me parece de muy mala persona que alguien sea capaz de hacer esto. No es un coche que está abandonado ni nada: está aparcado enfrente de las casas», acaba ella su reflexión, lamentando que por su ubicación «seguramente alguien habrá visto algo y nadie ha sido capaz de decir nada». Más de 1.400 personas han contestado ya a Niniva para animarla, mostrarle su comprensión ante su indignación y sobre todo para instarla a que denuncie el caso porque la policía o los seguros tienen que ayudarla.