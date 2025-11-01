Una española va a un supermercado en Qatar y queda impactada con el jabón de ducha que arrasa en ese país: «Me resulta muy curioso»

Es lo típico: uno está de viaje y acaba entrando en un supermercado, ya sea por una simple botella de agua o un tentempié, para comprar cena y así ahorrar algo en vacaciones o simplemente porque conocer tiendas de países remotos se ha ... convertido en un atractivo más turístico. En efecto, los choques culturales mientras uno hace la compra lejos de casa son múltiples y se han convertido en motivo de múltiples vídeos.

La española Paula Dalli lo sabe más que bien. Ella es una creadora de contenido de Alicante que trabaja como tripulante de cabina y que gracias a este empleo suele pisar muchos países y sus consecuentes supermercados. Por ese motivo, su perfil de TikTok (@paudalli) ha visto vídeos de comida y tiendas sorprendentes de Estados Unidos, por ejemplo.

Sin embargo ahora ha estado en Doha (Qatar) y ha visitado precisamente un supermercado. Paula quería descubrir más, seguramente, sobre el chocolate de Dubái, que tanto se ha popularizado en los últimos tiempos. Y encontró mucho más que, como española, le llamó la atención y que allí «son supernormales», tal y como explica en una publicación que en dos días ya supera las 85.000 visualizaciones.

«Me encantó»

«Sin duda, la última es la que más me llama la atención», avisa ella antes de ir al grano con los choques de ese supermercado. Primeramente, la 'tiktoker' enseña un pasillo dedicado solo a Kleenex y encuentra que incluso hay unos que tienen aceites esenciales para ayudar a la meditación. Y también ve «por supuesto, el chocolate estilo Dubái, que hay muchísimos tipos, incluso postres con versión chocolate Dubái».

También muestra otro pasillo con la sección de dátiles, que «no pueden faltar en Qatar»: los venden a granel, y con 1.000 versiones, como rellenos o cubiertos de chocolate. «¿Qué os parece este invernadero en el que cultivan las lechugas que luego te venden?», sigue ella dando explicaciones mientras muestra una sala de cultivo con luces artificiales que, sin duda, es de lo más impactante del vídeo.

Pau confirma con imágenes, que también hay una zona con «1.000 tipos de especias a granel» y una gran sección con pescado fresco. «Me encantó que después de pasar por la pescadería, puedes llevarle el pescadito recién comprado a este señor que te lo cocina como tú quieras», desvela la joven, mientras muestra el cartel en el que explica que te lo pueden cocinar a la plancha o frito o con aceite y limón.

«Me resulta supercurioso también que les gusta mucho más el jabón de cuerpo en barra que líquido», sigue ella, antes de enseñar que venden humus en bricks o en lata. «Por último, lo que más me sorprendió es que casi todos los detergentes tienen una foto de una mujer», sentencia ella mostrando detalladamente varios botes.

Varias personas han comentado el vídeo y añadido confirmado que les «encantan los supermercados del mundo». Un internauta asegura que «necesita» los pañuelos para meditar, mientras que también algunos hablan de la presencia de mujeres en artículos de limpieza. «Es lo que menos te puede sorprender de ahí desgraciadamente...», apunta un seguidor, mientras que otra puntualiza, ironizando, que lo que sorprende es que «es la misma siempre en todos los productos».