Una española en Senegal aclara de una vez por todas si es seguro vivir en el país africano siendo mujer y blanca: «Salgo sola por la calle...»

En los últimos años, un número creciente de españoles ha decidido establecerse en Senegal, movidos por razones laborales, culturales o personales. En concreto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística en 2024, más de 2.200 residen en el país situado al extremo occidental de África ... .

Su capital, Dakar, se ha convertido en un pequeño foco de europeos que deciden marcharse a vivir a la ciudad por su clima, su bajo coste de vida o la riqueza cultural y la calidez de su gente.

Sin embargo, Senegal sigue siendo foco de prejuicios sobre la supuesta inseguridad en el país, especialmente para las mujeres. Una cuestión muchas veces alimentada por la desinformación o por una visión generalizada de África como un territorio conflictivo.

En este sentido, una joven española que se trasladó hace unos meses a vivir a Senegal ha resuelto las dudas sobre la supuesta inseguridad del país africano. «¿Es seguro vivir en Senegal siendo una mujer blanca?», es la cuestión a la que responde Victoria en un vídeo publicado en TikTok (@victoriaperezzm).

«Es una pregunta que se me repite mucho», asegura la creadora de contenido, que señala que «hay mucha gente que da por hecho que Senegal es un país super inseguro, que me van a... bueno, barbaridades».

¿Es Senegal un país inseguro?

Victoria explica que en Senegal «hay que llevar mucho cuidado con exponer cosas de valor o meterte por sitios raros». Sin embargo, aclara que sucede lo mismo en España o en cualquier país europeo: «Son cosas de sentido común».

La joven española destaca la calidez de los senegaleses: «La gente es muy respetuosa y hospitalaria y la mayoría se preocupa siempre en que estés bien, si necesitas algo, estás perdido, si tienes que llevar algo a algún lado...».

Además, asegura, los senegaleses «son mucho de contacto físico: de acercarse a ti, de saludarte, de tener curiosidad...». Sin embargo, aclara, «para nada lo hacen con mala intención». «Obviamente habrá algún... como lo hay en todos lados, pero la gran mayoría no lo son», añade.

La creadora de contenido aborda los prejuicios que existen sobre Senegal: «Muchas veces, por el simple hecho de que es un país africano, ya se pinta como que hay guerras, hay caos, te van a hacer algo por el simple hecho de ser blanco, hay muchísimo peligro...».

No obstante, Victoria aclara: «La realidad es que la inseguridad que tú te imaginas no es lo que se vive aquí». En este sentido, Victoria explica cómo es su día a día en el país africano: «Yo salgo sola por la calle a pasear, voy a mercados cero turísticos, cojo transportes locales y, en un año que llevo viviendo aquí, todavía no me ha pasado absolutamente nada».

La joven española asegura que Senegal es uno de los países más desarrollados de África y también uno de los más seguros. «Aquí no solo viven senegaleses, vive mucha gente de otros países de África, de otras partes del mundo y, sobre todo, de Europa: entre unas 40.000 y 50.000 personas». «Hay muchos españoles, no soy la única», afirma.

Victoria cuenta que vive en Senegal junto a su novio, pero conoce a amigas que residen solas en el país africano: «Todavía no he escuchado que les haya pasado nada». «He llegado a salir por las noches sola de fiesta, me he recogido a las 4 o 5 de la mañana sola y me he sentido bastante más segura que cuando he llegado a salir de fiesta por Madrid», asegura la española.

De esta forma, la creadora de contenido recomienda a todas las mujeres que tengan «la curiosidad» de visitar el país africano solas o de darse «una oportunidad y venir a trabajar», hacerlo: «Senegal no es el desastre que muchos racistas quieren pintar».