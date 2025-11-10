Una española en Qatar, asombrada con lo que se vende en un supermercado: «Me parece supercurioso»
Ver lo que se compra en los supermercados de otros países dice mucho sobre sus gustos y costumbres
Uno de los contenidos que más éxito tiene en internet es el de los viajeros que muestran cómo se vive en otros países. Entre los aspectos que más curiosidad despiertan, está algo tan cotidiano como qué se compra en sus supermercados, algo que dice mucho sobre los gustos y costumbres locales.
... Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok @paudalli, una joven española que ha estado recientemente en Doha, Qatar, y ha aprovechado para enseñar en su cuenta lo que se puede encontrar en un supermercado local.
¿Qué es lo que más le llama la atención del supermercado qatarí?
La creadora empieza señalando algo que le llama especialmente la atención: un pasillo entero dedicado solo a pañuelos Kleenex, algunos con aceites esenciales para la meditación. Luego enseña la enorme variedad de chocolates estilo Dubái y la abundante cantidad de dátiles, que se venden incluso a granel o rellenos y cubiertos de chocolate.
Otro detalle curioso que destaca es un invernadero dentro del propio supermercado, donde cultivan las lechugas que después se ponen a la venta. También enseña un puesto donde, tras pasar por la pescadería, puedes llevar el pescado recién comprado a un cocinero que te lo prepara al momento. Entre los estantes, muestra además la enorme variedad de especias a granel y algunos productos poco comunes, como el hummus en brick o en lata.
@paudalli Acompáñame en esta aventura por el supermercado en Doha, (Catar) ✈️🇶🇦🛒🥙🤯 #supermercado #viajes #supermarket #comparacion #curiosidades #viajerosporelmundo #azafata #chocolatedubai #dubaichocolate ♬ Roxanne - Instrumental - Califa Azul
Para cerrar, Paudali menciona uno de los detalles que más le sorprendió: que casi todos los detergentes muestran la foto de una mujer en la etiqueta, algo que le resulta muy llamativo.
