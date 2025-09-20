Una española prueba en Miami el 100 Montaditos y esta es su experiencia: «Para ser Estados Unidos es barato»

Una española prueba en Miami el 100 Montaditos y esta es su experiencia

Alrededor del mundo, muchísimas cadenas de comida se ven obligadas a adaptar sus productos a los mercados locales, y, por supuesto, también sus precios.

Sobre esto se han dado cuenta precisamente las usuarias de TikTok Alba y Glo in Miami, dos jóvenes españolas que actualmente viven en Estados Unidos y que se dedican a compartir su día a día en redes. En uno de los últimos vídeos de su cuenta, han decidido visitar un 100 Montaditos en Miami y mostrar las principales diferencias con España.

Noticia Relacionada Un español explica la odisea de tener un accidente de tráfico en Alemania Jorge Herrero Cada país tiene sus propias normas y procedimientos que determinan cómo se debe actuar en caso de siniestro

Al principio del vídeo, las chicas se graban entrando al restaurante, preguntándose cuánto costarán allí los montaditos. Poco después, enseñan la carta a la cámara y se sorprenden con los precios: montaditos que en España resultan mucho más baratos, en Miami se venden entre 3 y 5 dólares. Incluso llaman la atención porque uno cuesta 9,99 dólares y otro llega hasta los 14,99. Entre risas, lo califican de «puto robo».

Después, muestran diferentes planos del interior del local y confirman que la decoración es prácticamente idéntica a la de España. En la barra incluso aparecen los mismos tiradores de cerveza que en cualquier 100 Montaditos de nuestro país.

Acto seguido enseñan lo que han pedido: una jarra de tinto de verano, croquetas y varios montaditos que mantienen el sabor y la esencia española. Eso sí, destacan entre risas que, al menos, en Miami el agua es gratis.

Una vez terminada la comida, valoran la experiencia. Su veredicto es claro: la comida sabe exactamente igual que en España, aunque evidentemente resulta más cara. Aun así, concluyen que, tratándose de Estados Unidos, los precios no son tan desorbitados.

Reacciones en los comentarios

El vídeo de las dos jóvenes ha tenido una cierta repercusión en redes sociales y, a la fecha de esta publicación, acumula varios cientos de 'me gusta' en TikTok. Como suele suceder, muchos usuarios han acudido a los comentarios a dar su opinión y a debatir sobre el tema.

Algunos han reaccionado con sorpresa al descubrir que 100 Montaditos tiene locales en Estados Unidos. Al respecto, las propias creadoras responden que ellas tampoco lo sabían y que, precisamente por eso, cuando lo vieron decidieron probarlo. Otro usuario aseguraba que en el vídeo parecía que la comida era más grande que en España, aunque las jóvenes aclararon que solo se trataba de la perspectiva de la cámara y que, en realidad, era igual.