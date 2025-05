Una española gasta solo 160 euros en comida al mes y explica cómo consigue mantener este presupuesto: «Ahorrar es posible»

TikTok se ha convertido en una plataforma esencial para compartir consejos prácticos y trucos cotidianos. En ese sentido, la usuaria 'saraprezhidalgo' ha ganado gran popularidad al revelar sus estrategias para ahorrar dinero en la cesta de la compra. A través de sus videos, esta tiktoker comparte métodos eficaces que le permiten mantener sus gastos mensuales en alimentación por debajo de los 160 euros demostrando que «ahorrar es posible».

En el vídeo, que acumula más de 874.000 reproducciones, Sara confesó: «Yo me gasto al mes máximo 160 euros y es mucho». Añadiendo que muchos pensarán que es mentira, «soy mileurista, no me da la vida para más, yo tengo que hacer malabarismo pero yo los 160 euros no los paso».

«Os voy a dar el truco para que no gastéis tanto en la compra, la primera pregunta que yo os lanzo es: ¿Compráis todo en Mercadona? Y a todo me refiero ¿fruta, verduras, carne y todo en Mercadona?... Pues ese es el problema, porque yo eso no lo hago», confiesa. «Es verdad que tardas más, pero tú si vas a la frutería, a la carnicería y a la pescadería (bueno, en Mercadona tiene ofertas en la pescadería que ni tan mal), en Mercadona compro pues lo típico, productos de limpieza, el jamón de york que me gusta más, etc Pero como te líes a comprar carne, fruta y verdura en Mercadona, claro que te sube la cuenta a 130 euros a la semana», añade.

Para que los usuarios de la plataforma de vídeos cortos se hagan una idea del gasto que tiene la creadora de contenido, Sara confiesa: «Yo me gasto en carnicería para casi todo el mes, me gasté el otro día 50 euros y tengo dos kilos de pollo, dos kilos de lomo adobado, dos kilos de magro para guisar, que puedes hacer un montón de cosas, me compré también dos kilos de carne picada, en fin mogollón de carne, tengo el congelador petado».

Los 'truquitos' para ahorrar

Tras revelar la lista de la compra que hace con tan solo 50 euros, la creadora de contenido confesó algunos de sus truquillos para ahorrar algo de dinero en la cesta de la compra. Respecto a los filetes de lomo, «si los compráis de cabecero de lomo, que son de los feos como yo digo, son mucho más baratos que los filetes de lomo estos que viene perfectísimos, que más te da el corte, además los otros están más tiernos», manifiesta. «Por otro lado, la frutería, los tomates están a 0,99, un gazpachito, yo aquí siempre tengo gazpacho, el gazpacho es super nutritivo y si no te gusta el gazpacho te haces salmorejo y si no te haces ensalada, pero vete a la frutería», añade.