Una española explica cómo sacar dinero en efectivo en Japón: «Lo más fácil es...»

Cuando viajamos al extranjero, uno de los aspectos más básicos y, a la vez, más importantes, es asegurarnos de tener acceso a dinero en efectivo. Aunque las tarjetas de crédito y los pagos digitales son cada vez más habituales en todo el mundo, hay muchos países donde el efectivo sigue siendo imprescindible para determinados pagos, especialmente en pequeños comercios, transporte o zonas rurales. En la mayoría de los casos, sacar dinero de un cajero es un proceso casi idéntico al que realizamos en España, pero hay países donde este sencillo trámite puede presentar algunas peculiaridades. Japón es uno de esos destinos donde, pese a su imagen de modernidad y tecnología, manejarse con el efectivo puede generar dudas a los turistas. Por esta razón, Dua, una española conocida en redes como 'm0ralaexploradora', ha querido despejar cualquier incertidumbre con un vídeo en el que explica, paso a paso, cómo sacar dinero en efectivo en territorio nipón.

«Si te has preguntado alguna vez cómo es sacar dinero en efectivo en Japón, te voy a enseñar cómo», señala la creadora de contenido al comienzo del vídeo. Con un tono cercano y práctico, la joven comienza explicando cuál es, según su experiencia, la manera más sencilla de conseguir efectivo: «Lo más fácil es venir a un 'Seven Eleven', que hay uno en cada esquina». Esta cadena de tiendas de conveniencia, muy popular en Japón, no solo ofrece productos de alimentación y otros artículos, sino que también cuenta con cajeros automáticos operativos las 24 horas.

Cómo sacar dinero paso a paso

En el vídeo, la española muestra la ubicación de estos cajeros: «En cada 'Seven Eleven' hay maquinitas como esta», comenta mientras enfoca uno de los cajeros automáticos. Decidida a hacer una demostración completa, la influencer invita a sus seguidores a acompañarla en el proceso: «Vamos a sacar dinero juntos», dice mientras se sitúa frente a la máquina. Pacientemente, va guiando los pasos: «Tienes aquí la máquina, le das a 'deposit and withdraw', le das a 'card' y ahora vamos a introducir nuestra tarjeta». A continuación, explica que es necesario esperar unos segundos para que la máquina procese la operación: «Esperamos un poquito, lo ponemos en inglés… retirar, confirmar, 'credit'».

El siguiente paso es introducir el código PIN de la tarjeta y elegir la cantidad a retirar. En ese sentido, la creadora de contenido muestra cómo se hace: «Ahora pongo aquí el pin de la tarjeta y aquí seleccionas cuánto dinero quieres retirar, yo voy a retirar 100.000 yenes, confirmar y ahora esperar». En cuestión de segundos, la operación se completa sin complicaciones. «Cogemos la tarjeta, el recibo y el dinero», manifiesta.

Con la operación finalizada, la española transmite un mensaje tranquilizador para todos aquellos que puedan sentirse inseguros al enfrentarse a este tipo de trámites en un país extranjero. «Es súper sencillo, no tiene pérdida ninguna, tienes un 'Seven Eleven' en cada esquina, está en inglés, así que sacar dinero no es ningún problema aquí», concluye.