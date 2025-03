Una española explica cuánto dinero cobra por trabajar como limpiadora en Suiza: «Más que un ingeniero en España»

La diferencia de salarios entre España y otros países europeos es muy evidente en algunos casos. Esta disparidad es fruto de diferentes factores, como el nivel económico del país y el coste de la vida. De esta forma, un sueldo bajo en una nación puede ser suficiente para cubrir necesidades básicas, pero insuficiente en otra con gastos mayores.

En este sentido, uno de los casos más representativos es Suiza, donde los salarios promedio son significativamente más altos que en España, con un ingreso mensual bruto que puede superar los 6.000 francos suizos (aproximadamente 6.200 euros), mientras que en nuestro país ronda los 2.000 euros.

Noticia Relacionada Una dependienta explica cuánto dinero gana trabajando en Stradivarius: «Puede marcar mucho la diferencia» V.L Nicole Ortiz ha desglosado en las redes sociales en qué se divide su nómina y cuánto le pagan por festivos y domingos

Los altos sueldos en Suiza hacen que sea considerado uno de los lugares más codiciados para trabajar. Ejemplo de ello es Ana Marina Lasso, una española que está trabajnado en este país europeo como limpiadora y ha explicado en un vídeo en su cuenta TikTok (@anamarinalasso) cuál es su sueldo.

La joven española explica la situación en Suiza con trabajos como el suyo. «La limpieza, junto con la hostelería y la construcción, es uno de esos trabajos no cualificados que las personas que venimos a Suiza sin saber alemán desempeñamos en algún momento», señala en el vídeo.

El sueldo como limpiadora en Suiza

Marina explica que existen tres tipos de trabajos como limpiadora en el país alpino: de limpieza de fábricas, de tiendas y de casas de particulares, que es el que ella desempeña. «Me gusta. Me parece un trabajo chill», asegura.

En cuanto al salario, la joven española explica que cobra por servicio, es decir, en función de las horas que pase limpiando en la casa. «Por cada hora que trabajo cobro 28 francos la hora. En este caso, por ejemplo, he limpiando esta casa cuatro horas y me han pagado 112 francos», asegura. Esto es, 120 euros (30 euros la hora).

La joven española está encantada con su empleo en Suiza. «A mí me gusta limpiar por lo que no me parece un trabajo difícil de desempeñar», señala. Además, se muestra muy satisfecha con el sueldo y apunta: «Sí, cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España».

En un segundo vídeo, Marina cuenta cómo es el proceso de aplicación para trabajar como limpiadora en el país alpino. «Lo primero que os recomiendo es que hagáis lo que yo. No estoy trabajando en negro, estoy contratada por una empresa», aclara.

La joven española explica que es necesario contactar con la empresa a través de su página web y aplicar enviando el currículum. En este punto, recomienda tirar de la «picaresca española» e incluir en el historial experiencia en trabajos similares, aunque no sea real.

«Y esperáis a que os llamen. A mí tardaron un mes, o sea que no vayáis con los agobios y las prisas, en la vida hay que tener paciencia. Si no tenéis paciencia, tened iniciativa y aplicad en más de un trabajo de limpieza, que hay muchísimos», finaliza diciendo en el vídeo.