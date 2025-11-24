Una española en Estados Unidos, harta de los que recuerdan que la sanidad en España es gratis: «Cuando te llega la nómina al final de mes...»

Todos los días las redes sociales nos permiten ver realidades que quizás desconocíamos sin tener que movernos hasta ellas. Es el caso de todos aquellos españoles que se desplazan a otro país para buscarse la vida y formarse, y que utilizan las plataformas digitales para ... compartir sus descubrimientos, u ofrecer consejos a quienes deciden irse de viaje a donde residen.

Es el caso de Mariona Falomi, una 'au pair' española que vive hace tiempo en Estados Unidos y que en Tik Tok sube contenido con el usuario @marionsfalomi. La joven publica en una de sus últimos vídeos en las plataformas digitales que está harta de los que recuerdan que la sanidad en España es gratis.

Un sistema que es público, universal y financiado principalmente a través de los impuestos. Según datos del Ministerio de Sanidad, España destina alrededor del 7% de su PIB a servicios sanitarios, siendo uno de los modelos más valorados de Europa por su accesibilidad y cobertura.

Sin embargo, expertos recuerdan que gratuito no significa sin coste, ya que los ciudadanos contribuyen mediante impuestos directos e indirectos, como el IRPF o el IVA.

Y en este contexto la joven española ha encendido un debate en las redes sociales al respecto, tras criticar a quienes presumen de que la sanidad pública española es «gratuita». En un vídeo la joven se muestra visiblemente cansada de los comentarios que comparan de forma simplista los sistemas sanitarios de ambos países.

«No puedo hacer un vídeo hablando bien de Estados Unidos sin que aparezca el mítico comentario de 'al menos en España tenemos sanidad pública gratuita'», afirma la joven en uno de los fragmentos más compartidos del vídeo. Acto seguido, lanza una contundente réplica: «¿Quién te ha explicado ese cuento? Porque es mentira, no es gratis».

El mito de la sanidad «gratuita» en España

Según la creadora de contenido, la idea de gratuidad es engañosa: «Es gratis si tú evades impuestos y no los pagas, o si estás de vacaciones o cobrando en negro. Entonces sí, claro, te la pago yo. Pero la sanidad no es gratuita, chicos, se paga en impuestos».

La joven influencer recalca que, aunque en Estados Unidos los ciudadanos abonan directamente un seguro privado, en España el coste se difumina en las deducciones salariales: «Cuando te llega la nómina al final de mes hay una parte que ya ni ves. Esa parte va al Estado, que se encarga de pagar la sanidad gratuita que dices. Pero la pagas tú»