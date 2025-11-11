Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este martes 11 de octubre

Una española en Estados Unidos comenta los cambios físicos que ha sufrido desde que llegó: «Los seis primeros meses fueron horribles»

La creadora de contenido asegura que la transformación ha sido evidente

Una española en Estados Unidos desvela cuánto dinero se gasta viviendo en el país: «Lo más caro de todo sin duda es la renta»

Una española en Estados Unidos comenta los cambios físicos que ha sufrido desde que llegó: «Los seis primeros meses fueron horribles»
Una española en Estados Unidos comenta los cambios físicos que ha sufrido desde que llegó: «Los seis primeros meses fueron horribles» TikTok

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mudarse a otro país implica mucho más que cambiar de paisaje, idioma o costumbres. Para muchas personas, el proceso de adaptación también se manifiesta en el cuerpo: el metabolismo responde de manera distinta, la piel acusa variaciones en la alimentación y el ... agua, y hasta el cabello parece adaptarse, o resistirse, a un nuevo entorno. Ese fenómeno, que a menudo pasa desapercibido en los relatos sobre la emigración, ha comenzado a ganar presencia en redes sociales gracias a testimonios personales que exponen cómo, además del conocido choque cultural, existe un choque físico que puede resultar igual de desafiante.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app