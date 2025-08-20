Una española en Estados Unidos alucina con la basura de un barrio rico: «No está mal, eh»

Si bien a Sheldon Cooper no le salió bien la jugada, quién no ha pensado alguna vez en llevarse disimuladamente algo visto en las inmediaciones de un contenedor de basura. Una vieja, sucia, destrozada pero bonita silla, una pantalla, un libro, incluso una colcha, objetos que recobran sentido por un segundo, les imaginamos mil usos, nos imaginamos bailando con ellos bajo un atardecer, como la ardilla de Ice Age con su bellota, o en el peor de los casos los imaginamos guardados en el garaje, a expensas de su momento.

En cualquier caso, se puede deducir que no es lo mismo visitar un contenedor en nuestra calle que en uno de los barrios más caros de Estados Unidos. Así trató de mostrarlo la creadora de contenido Nury Calvo a través de su populosa cuenta de TikTok, en un vídeo que supera las 35 millones de reproducciones.

Qué se tira a las basuras de uno de los barrios más caros de Estados Unidos

La mujer graba acompañada de su marido, y pasa rápido por cada uno de los productos encontrados sin detenerse demasiado en ninguno de ellos. Del barrio se pueden apreciar chalets con jardines abiertos al público, vaya, nada que no hayamos visto en ninguna película americana. Nury Calvo señala algún coche aparcado para hacer evidente el poder adquisitivo de la zona.

«Empezamos a pasar lista: un lavavajillas. Una silla, uy, qué cómoda es. Patinetes eléctricos. Un marco, mira qué bonito. Una maleta retro, oye, tiene su punto. Un ordenador. El dueño nos acaba de decir que funciona a la perfección, y directamente lo ha sacado y nos lo ha dado en la mano. Venga, otra barbacoa, es súper grande, es enorme. Raquetas de tenis, mira, para nuestros hijos. Esta mesa y estas sillas como de exterior... Bueno, las sillas no tanto, pero la mesa está perfecta. Una caja para llevar maquillaje... No, no, vinilos, para llevar vinilos. Toma, una cama regulable, de estas que van con motor. Nada mal», señala la tiktoker.