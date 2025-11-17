Una española come en el restaurante de Forrest Gump y esta es su valoración: «Nunca había mezclado patatas fritas con gambas»

Pocos personajes de ficción despiertan tanto cariño como Forrest Gump. El protagonista de la película con el mismo nombre con el que Tom Hanks ganó un Oscar en 1994 tiene un sitio guardado en el corazón de muchos porque pocos perfiles del ... cine han sabido plasmar tan bien la inocencia y bondad y, en definitiva, su carácter entrañable.

De la película son recordadas múltiples escenas, como cuando Forrest va a la guerra de Vietnam, cuando triunfa en el fútbol americano, cuando aparece corriendo por múltiples puntos de Estados Unidos, cuando va a casa de Jenny, su gran amor, y descubre que tiene un hijo o cuando está sentado en el banco de un parque comiendo galletas. Esta última seguro que es la más mítica.

Con todo, con el paso de los años otro detalle de la película se ha hecho muy popular: los restaurantes Bubba Gump. Se trata de una cadena que se inspiró en la película y en Benjamin Buford Blue, conocido como Bubba, el amigo de Forrest que le enseña todo sobre el negocio de los camarones durante su servicio en la Guerra de Vietnam.

Con múltiples recuerdos y referencias de la película, los más de 30 Bubba Gump' que hay en todo Estados Unidos se han convertido en atractivos turísticos. Ahora, Alex y Oscar, una pareja catalana de 'tiktokers', están de viaje por Los Ángeles y han acudido a uno de estos restaurantes. Ella lo ha subido en su perfil de TikTok (@alexgibert13) y la publicación supera las 150.000 visualizaciones en solo dos días.

«El sitio es súper chulo»

Durante el vídeo, va sonando la mítica melodía de la película y él imita el tono y frases de Forrest. «El sitio es súper chulo», destaca ella nada más tomar asiento y antes de enseñar, como ejemplo, que hay carteles para avisar de que estás listo para pedir o tienes alguna pregunta en los que pone 'corre, Forrest'.

Para beber eligen unos margaritas, que encuentran «súper dulces» y empiezan a hablar de lo que comen. Han pedido una fritura que son como palitos de gamba, según cuenta, y un 'mac and cheese' también con gambas. «¡Vaya pinta!», exclama Alex al ver el plato de pasta y cómo lleva extra de queso derretido: nada más probarlo solo puede exclamar un 'buah' y acaba poniendo un 9.

@alexgibert3 hoy comemos en 📍Bubba Gump 🦐 el Restaurante de la peli de Forest Gump ❤️‍🩹 ♬ sonido original - Alex Gibert

Luego catan las gambas en tempura, que van acompañadas de varias salsas y de patatas fritas. «No sabría decirte de qué son las salsas», confiesa ella, antes de añadir que «nunca había mezclado patatas fritas con gambas, me parece como una combinación rarísima, pero me encanta».

Oscar, su pareja, también da su opinión. «Las gambas de España son una locura, o sea, que a ver qué tal», comenta él antes de probar el 'mac and cheese' y de opinar que «es una guarrada extrema con tres kilos de queso y no sé qué más lleva pero está bien». En cuanto a la fritura él tiene claro que «el rebozado, impresionante» pero que «la gamba en sí no tiene sabor».

Finalmente, ambos desvelan el coste de la experiencia: 88,58 dólares, unos 76 euros. Y ella desvela que «nos han dicho que con el ticket nos van a dar un souvenir», que acaba siendo un 'mixer'. «Yo pensaba que nos darían un llavero o una pegatina...», comenta ella con una ligera decepción. Finalmente ella deja una valoración final: «le doy un 8 y es por el valor sentimental que tiene la película. Las gambas de España son mucho mejores».