Una española va a una ciudad china y alucina: «No estamos acostumbrados a no escuchar nada»

China es vista habitualmente como un gigantesco país rodeado de muchos choques culturales en el que las cuestiones tecnológicas o el ajetreado día a día y ritmo de las calles suelen ser sorprendentes. Las imágenes de grandes ciudades repletas de rascacielos, humos y decenas de ciudadanos yendo o volviendo de trabajar con el acelerador puesto son las primeras que seguro que vienen a la cabeza.

Sin embargo, China es mucho más que estas escenas de masificación y sobrepoblación. Cualquier que viaje al país lo puede constatar y esto es lo que están viviendo Dennís y Gabi, protagonistas del perfil @cuadernodeviaje_, que están recorriendo el país en coche y que muestran particularidades de todo tipo, como que algunas ciudades tienen pantallas 3D por las calles o cómo es comer en un hot pot y que al mismo tiempo te hagan la manicura.

Ahora acaban de subir un nuevo vídeo con «algo muy curioso de las calles de Shanghai» que sorprende y mucho. «Mirad», dice ella mientras muestra una calle con seis carriles de tráfico rodado. En un primer momento, los seguidores quizás no detectan lo más curioso de esta historia. «¿Qué pasa con el ruido en esta ciudad china?», se pregunta ella.

«Ni los coches ni las motos...»

«Escucháis, ¿no?», insiste ella, dando importancia al ruido que hay en el ambiente. Más bien dicho, en la falta de ruido. «Nada», especifica ella, antes de contar a la cámara que «todos o casi prácticamente el 98% de los coches son eléctricos y no suenan nada». «Pero es que ni los coches ni las motos...», resalta ella.

Gabi resalta que «es súper raro porque no estamos acostumbrados, al menos yo no estoy acostumbrada a no escuchar nada de ruido de motores ni de coches ni de motos». En la descripción del vídeo la 'tiktoker' viajera deja claro que en muchas ciudades chinas, no solo Shanghai, «hasta las motos son eléctricas»:

«Es increíble lo silencioso que es», sentencia ella. En los comentarios, un usuario llamado Koldo confirma que «es cierto, solo oyes la rodada de la goma en el asfalto. Tienes que tener mucho cuidado al cruzar, sobre todo con las motos». Algún usuario añade que solo se ven coches blancos o negros, a lo que ella responde que es «casualidad» porque los vehículos chinos son de muchos colores y «rarísimos».

Otro usuario cuestiona eso de que no se oye nada y Gabi le contesta con contundencia: «Si lo comparas con cualquier ciudad de Europa o Asia, no... y eso que el iPhone intensifica el sonido». Ella sigue su reflexión y pregunta que «en qué ciudad del mundo en pleno centro con mil coches y motos pasando ves esto».