Una española en China pierde su mochila y le tratan así cuando pide ayuda: «Tenía la esperanza»

Viajar a países lejanos, ya sea por vacaciones o para pasar una temporada, es una experiencia cada vez más habitual entre jóvenes españoles.

Una de las muchas motivaciones suele ser descubrir culturas distintas y vivir historias fuera de su rutina y de la vida a la que están acostumbrados en España.

Además, cada vez parece ser más común que quienes eligen vivir estas experiencias lo compartan en redes sociales mostrando desde actividades cotidianas del día a día, la comida típica o, incluso, contando situaciones curiosas o problemáticas que pueden surgir en territorio desconocido.

Prueba de ello es el vídeo de TikTok publicado por la española @lu.only.vibes, en el que se puede comprobar cómo un despiste durante su viaje en China le hace vivir una situación peliaguda.

Pierde la mochila en un tren de China y esto es lo que ocurre cuando pide ayuda

Según cuenta la joven, cuando iban a trasladarse de un lugar a otro en tren bala, no se dio cuenta y se dejó la mochila en el transporte, llevando dentro su documentación, dinero, ropa y otras pertenencias. Al percatarse, pidieron ayuda a la policía y, aunque el proceso fue complicado, finalmente el empeño de los agentes hizo que pudieran localizar las cosas de la española.

Así, la española describe cómo, lejos de limitarse a ofrecer unas palabras de consuelo, la policía china y otros empleados se tomaron su problema en serio y lograron que pudiera recuperar la mochila e incluso se ofrecieron a que le llegase al hotel.

Según analiza la chica, si esto le hubiera ocurrido en el transporte público de España lo más seguro es que le hubiesen robado y que sus pertenencias no hubieran aparecido.

«Aquí he tenido la suerte de que los chinos no tocan nada», comenta, y añade que «tenía la esperanza de que pudiera recuperarlo y por suerte ha sido así, así que nada, me siento agradecida», concluye el vídeo mientras solloza.

Las reacciones

Este tipo de historias suelen crear diferentes reacciones en redes sociales y, en el caso de esta española en China, muchos han corroborado la buena predisposición de la cultura de este país para no adueñarse de cosas que no son suyas y ayudar todo lo que pueden en este tipo de situaciones. Estos han sido algunos de los comentarios:

«En China es ilegal robar»

«Yo cuando estuve en China me dejé mi bolsa en una tienda de un centro comercial (era muy llamativa, de un gato de peluche grande) y traía adentro mi móvil, dinero y el pasaporte, estuve así como 2 horas hasta que me acordé , fui a buscarla y ahí seguía»

«En China es muy, pero muy raro que tomen tus pertenencias, literalmente tienen cámaras en todos lados, vas a recuperar tus maletas intactas, en eso por seguro»

«Soy mujer y te aseguro que China es el lugar más seguro de los que he visitado. Ni de noche tuve miedo sola».