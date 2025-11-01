Una española casada con un marroquí, sobre el papel de su marido en casa: «Muchos se piensan que mi marido me tiene limpiando como una esclava»

Existen muchos estereotipos en la sociedad. Unos esquemas mentales que pueden parecer inofensivos, pero que a menudo derivan en prejuicios y discriminación.

Una española casada con un marroquí se ha encargado de desmentir uno de ellos. A través de su cuenta de Instagram ha ... dado a conocer cómo es el día a día en casa con su pareja. Para desmontar uno de los clichés más frecuentes ha empleado la ironía.

«Soy española casada con un moro y mi marido me obliga a estar todo el día limpiando en casa». Conviene señalar que durante el vídeo, de 61 segundos, ella utiliza en más de cinco ocasiones el término «moro» para referirse de manera cariñosa a su marido.

Con esa frase irónica que reproduce el tópico extendido en la sociedad inicia la exposición de los hechos, muy diferente a lo que «muchos españoles piensan», como ella asegura.

«Mi marido contribuye en casa al igual que contribuyo yo. Aquí nadie ayuda a nadie»

«Muchos españoles se piensan que mi marido, por ser moro, me tiene limpiando en casa 24/7, esclava, humillada y reprimida». En definitiva, ella invita a que se perciba esa generalización como un absurdo, al no poder etiquetarse a todas las personas de la misma manera.

«Pero la realidad es que mi marido contribuye en casa al igual que contribuyo yo. Aquí nadie ayuda a nadie, esto es trabajo de los dos y aquí nos repartimos la faena al 50%», enfatiza. Por lo tanto, en su caso, ni mucho menos se produce esa superioridad o sometimiento que, por su testimonio, en algún momento le trasladaron.

«Papá no es un moro cualquiera, es de los que la gente no conoce, que así son la mayoría de ellos», destaca. Durante el testimonio mezcla seriedad con ironía, como en el final del vídeo. «Voy a seguir que, si no, viene para aquí y me mete con el látigo». Tono jocoso para comenzar y para acabar un vídeo con el que busca desmontar prejuicios con la realidad que vive día a día.