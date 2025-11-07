Una española en Bali alerta de cómo le ha asaltado un ladrón durante su estancia: «Ha venido una moto a toda velocidad...»

Viajar nos permite conocer culturas, entornos y formas de vida completamente diferentes a las que estamos acostumbrados, pero también exige mantener la precaución incluso en los destinos que pensamos que son tranquilos.

La sensación de seguridad puede variar de un lugar a otro ... y los turistas a veces experimentan imprevistos que sirven para recordar la importancia de no bajar la guardia y tener cautela. Esto es lo que le ocurrió recientemente a na turista española durante su estancia en Bali.

Una española de viaje en Bali relata cómo le han intentado robar desde una moto

La creadora de contenido de viajes, Leyre Gómez, conocida en redes como @stampbystamptravel, compartió su experiencia en TikTok, relatando el susto que vivió mientras circulaba con un acompañante por las calles de la isla en moto: «Nos acaban de intentar robar en Bali. Me da muchísima pena hacer este vídeo, pero tengo que hacerlo», decía en su momento al inicio del vídeo.

Según sus palabras, el incidente ocurrió de noche: «Íbamos conduciendo, son las 11 de la noche, y ha venido una moto a toda velocidad que ha intentado arrancar el móvil».

Por suerte, el intento de robo no llegó a completarse: «Casi lo saca, pero gracias a Dios no lo ha llegado a sacar», confesaba la española. «Nos ha pasado por confiados» explicaba también Leyre, indicando que llevaban el móvil en el manillar de la moto para usarlo como GPS.

A pesar del incidente, la joven quiso destacar que su valoración general del país sigue siendo positiva. «Es triste que haga yo este vídeo porque Bali me ha encantado y me he sentido súper segura», señaló, sorprendida de que algo así ocurriera en uno de los destinos más pacíficos que ha visitado. «Esto te puede pasar en todos los lados, pero en todo lo que llevo viajando jamás me han intentado robar… y me han intentado robar en Bali, que es uno de los sitios más seguros que hay», aseguraba con incredulidad según su experiencia.

Pide precaución con este tipo de robos

Como mensaje final, Leyre quiso advertir a otros turistas sobre el peligro de los robos con tirones desde motos, un método que parece ser frecuente hacer por parte de los ladrones en varios países del Sudeste Asiático.

«Advertiros de que si venís a Bali tengáis mucho cuidado. El tirón ha sido muy fuerte. El tirón incluso te pueden tirar de la moto, que es que es peor que te tiren de la moto a que te roben el móvil», admitía, aún sorprendida.