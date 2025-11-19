Una española acude a una fiesta de nuestro país en Japón y cuenta su experiencia: «Es surrealista»

A los japoneses les atrae mucho la cultura española, y por eso cada año miles de sus ciudadanos vienen de turismo a nuestro país a conocer desde dentro el estilo de vida o el ambiente social de nuestras calles. Otros no pueden ... viajar e intentan desde allí empaparse y disfrutar de flamenco, gastronomía y todas las particularidades de nuestro día a día que les llegan.

En este sentido, es obvio que la cocina de nuestro país está entre lo que más les alucina. Tanto la calidad de los ingredientes y materias primas de frutas y verduras, carne o pescado como la amplia gamma de recetas, y variedades regionales, les sorprende hasta el punto de que cada vez es más frecuente encontrar allí con comida local. Un español de viaje por Tokio lo confirmaba hace poco visitando un restaurante típico español de allí que incluso había ganada un premio por su paella.

La admiración por lo español es tal que la capital celebra anualmente en uno de sus parques más míticos la Fiesta de España. Este año se celebró precisamente el pasado fin de semana y la riojana Leyre Gómez, que está dando la vuelta al mundo y justo ahora pasa por Japón, acudió al evento y lo ha contado en su TikTok (@stampbystamptravel), en un vídeo que en 24 horas ya supera las 105.000 visualizaciones.

«Lo mejor de todo, las peñas de fútbol»

«A los españoles nos encanta Japón, pero sabéis que a los japoneses también les encanta España?», dice ella antes de desvelar, con un tupper en mano con una ración de paella y otra de arroz negro, que ha acudido a la fiesta española de Japón. «Esto es surrealista», destaca Leyre.

Como enseña, en la fiesta hay actividades variadas y un papel importante lo tiene el escenario en el que bailan flamenco y hay música en directo y se ve a la gente dando palmas como si lo llegaran en la sangre. Evidentemente la comida también tiene un peso importante y hay varias personas cocinando al momento grandes paellas.

Pero hay mucho más: Leyre alucina porque encuentra 'stands' con tartas de queso (de varios sabores y que ella ya encontró agotadas), gambas al ajillo y «por supuesto unos buenos churros», de chocolate y normales. Hay varios puestos de tapas con cerveza, de la marca Cruzcampo. «Hay muchísima gente, o sea, está petado este sitio», remarca la joven, mientras en el vídeo se ven imágenes aéreas del ambiente.

«También tenemos unos callos que luego van a caer», comenta Leyre, que destaca que también hay crema catalana y que lamenta que «me faltan las patatas a la riojana». Además, muestra que hay puestos con chorizo que en realidad son salchichas. La feria va más allá de la gastronomía: hay atracciones de feria, como los míticos puestos de tiro, que ella bautiza como 'tiro-pichón'.

Hay otros aspectos que la fascinan. «Lo mejor de todo son las peñas de fútbol que hay en Japón, que además está lleno y está de todos los equipos que hay en España», insiste ella dejando claro que «es que es muy fuerte». Así, si lo típico sería ver a seguidores de Madrid o Barça, Leyre ha visto posando juntos a fans del Athletic y de la Real Sociedad, del Valencia, Espanyol, del Betis, el Celta de Vigo o incluso de la UE Sant Andreu de Barcelona, un equipo local del que un japonés tiene una bandera.

La viajera también remarca que ha podido encontrar también cervezas Mahou o Estrella Galicia y muchos vinos de la Rioja. «¿Estoy en España o estoy en Japón?», acaba ella su publicación, que tiene múltiples comentarios. «¿Alguien se dio cuenta de la pedazo camiseta del Eibar? Seguro que era del gran Takashi Inui», le espeta un seguidor, al que ella especifica que esa iba sin nombre y añade que «los de la Real tampoco llevaban la de Kubo, casi todo Oyarzabal y el gran Silva».