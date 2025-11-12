Un español que vive en Suiza revela los trabajos más demandados en el país: «Se paga muy bien»

Cada país desarrolla sus dinámicas laborales de acuerdo con su historia, su economía y las necesidades de su sociedad en cada momento. Por ello, mientras en algunos territorios determinados oficios parecen estar saturados, en otros, esos mismos perfiles profesionales son escasos y muy ... valorados. El mercado laboral no es uniforme y, en ocasiones, basta cruzar una frontera para comprobar cómo cambian las prioridades, los salarios y las oportunidades. En ese contexto, muchos trabajadores españoles se plantean emigrar en busca de mejores condiciones o de una estabilidad que, en algunos casos, les resulta difícil encontrar dentro de sus fronteras. Con esta idea en mente, Carlos, un joven español que reside en Suiza junto a su pareja Beatriz, ha compartido recientemente en sus redes sociales un vídeo en el que detalla cuáles son, según su experiencia y según las ofertas que se publican constantemente en el país, los trabajos más demandados en estas tierras.

«Estos son los cinco trabajos más demandados en Suiza», introduce el influencer, antes de enumerar uno a uno los sectores que, actualmente, presentan mayores ofertas y mejores condiciones.

Una demanda sostenida en sectores clave

El español indica que el quinto puesto lo ocupan los profesionales de la salud vinculados a la medicina y la farmacia. «El quinto trabajo más demandado es como médico o farmacéutico. Hay mucha demanda y además se paga muy bien», afirma. Este dato puede entenderse en relación con la estructura sanitaria suiza, conocida por su alto nivel de atención y por la necesidad constante de especialistas para cubrir tanto hospitales como consultorios privados. Además, el país cuenta con una población envejecida y una fuerte inversión pública y privada en la sanidad, factores que aumentan la necesidad de personal especializado.

En el cuarto lugar sitúa un oficio que en otros países podría parecer minoritario, pero que en Suiza conserva su relevancia: la carpintería. «En el número cuatro, trabajos de carpintero. Todavía se sigue teniendo mucha demanda este tipo de oficios», explica el creador de contenido. La construcción y el mantenimiento de viviendas siguiendo criterios de alta calidad, sumados a una tradición arquitectónica que valora la madera como material noble, hacen que el oficio de carpintero mantenga no solo su continuidad, sino también su reconocimiento.

El tercer puesto corresponde a los ámbitos de ventas y atención al cliente. «En el tres, trabajos en ventas y atención al cliente, sobre todo en tiendas y comercios. De esto hay mucha demanda en las grandes ciudades», señala el influencer. En ciudades como Zúrich, Ginebra o Basilea, la actividad comercial es intensa, tanto por el turismo como por la presencia de empresas y organismos internacionales.

El creador de contenido continúa su clasificación destacando en el segundo lugar a los electricistas. «El segundo puesto es para electricistas, entre obras y reformas hay trabajo», asegura. Este oficio, ligado a la construcción, renovación y mantenimiento de instalaciones tanto domésticas como industriales, supone un área que permanece en constante movimiento, especialmente en un país que apuesta por la eficiencia energética y la modernización de infraestructuras.

Por último, el trabajo más solicitado en el país alpino es el de enfermería. «Y en primer lugar, el empleo más demandado en Suiza es el del personal de enfermería con más de 6.000 ofertas publicadas», detalla el español. La atención sanitaria es uno de los pilares del modelo social suizo y la falta de enfermeros es una realidad que se repite en muchos países europeos. La necesidad de personal se debe tanto al aumento de la esperanza de vida como a la alta movilidad laboral, lo que genera un flujo continuo de ofertas.

Un mercado laboral que premia la especialización

La lista expuesta por el creador de contenido muestra una característica común: todos los empleos señalados requieren formación específica, ya sea universitaria o técnica. Esta realidad subraya la importancia que el mercado laboral suizo otorga a la capacitación y al reconocimiento profesional. Oficios que en otros contextos se han visto relegados o infravalorados, como carpintería o electricidad, continúan teniendo presencia y demanda, lo que refuerza la idea de que la formación práctica puede ofrecer oportunidades relevantes. Del mismo modo que las profesiones vinculadas a la salud siguen siendo claves para el mantenimiento del sistema social y sanitario.

Suiza continúa siendo, para muchos, un destino que ofrece estabilidad económica, salarios competitivos y reconocimiento profesional. Pero también exige preparación, certificación y adaptación cultural. La clave, como se desprende de este testimonio, reside en saber dónde se encuentran las oportunidades y cómo acceder a ellas con responsabilidad y planificación.