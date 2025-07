Un español que vive en Suiza relata cómo funciona una baja laboral en este país: «El trabajador recibe...»

Los sistemas sanitarios del mundo varían considerablemente de un país a otro, reflejando diferentes enfoques en la provisión de atención médica y la gestión de bajas laborales. Mientras algunos países como Estados Unidos optan por un sistema de seguros privados, otros como España, prefieren la atención sanitaria pública, aunque existan seguros privados que complementen este sistema sanitario. Las bajas laborales también se gestionan de manera distinta. En algunos países, los empleadores son responsables de pagar los primeros días de baja, mientras que en otros, las aseguradoras o el estado asumen esta responsabilidad desde el primer día. Por lo tanto, a la hora de emigrar a otros países es normal preguntarse cómo funcionan estos supuestos. En ese sentido, Rafael Cubero, un joven andaluz que reside en Suiza, ha revelado, a través de un vídeo en su canal de TikTok 'rafael_cubero', cómo funcionan las bajas laborales en el país suizo.

En el vídeo, que acumula más de 35.000 visualizaciones, el creador de contenido español reveló las principales dudas que se pueden tener a la hora de enfrentarse a una baja laboral en Suiza. «Os voy a explicar qué es lo que pasa, lo que te pagan y un pequeño truco o consejo que os voy a dar porque lo he vivido yo mismo», comentó.

«Lo primero que tenéis que saber que ante accidentes laborales o no laborales, los que se encargan es el organismo llamado SUVA», manifiesta Rafael antes de explicar que, durante el tiempo de baja, el trabajador recibirá «el 80% de tu salario». «¿Qué hacer en caso de que tenga un accidente? Lo primero que tienes que hacer es decírselo corriendo a tu empleador. Él lo tiene que saber para poder avisar a la SUVA de que has tenido un accidente». Tras el aviso, «se creará un número de incidencia» y «la SUVA cubrirá los gastos médicos, los gastos de curación, en fin, ellos se encargan de todos los gastos que necesites».

¿Te pueden despedir estando de baja en el trabajo?

Por otro lado, el creador de contenido se preguntó si es posible ser despedido estando de baja. «Si pero tienes un tiempo de protección», advirtió, añadiendo: «La protección para alguien que lleva menos de un año trabajando en la misma empresa es de 30 días, a partir de ahí te quedas sin el dinero de la baja. Desde el segundo al quinto año de estar contratado por esa empresa, es de 90 días y a partir del sexto año serían 180 días los días de protección».

El consejo de Rafael

Por último, el español ha querido dar un consejo a aquellas personas que se den de baja en Suiza. En ese sentido, el creador de contenido reveló una anécdota que le ocurrió en el país. «Estuve paleando con una pala una semana entera hormigón y me pegó en la espalda. Yo cuando fui por el tema del accidente les dije que bueno, claro, había estado con la pala y me había pegado en la espalda y no me podía apenas mover».

Sin embargo, para el SUVA esto no es un accidente laboral: «Me dijeron ellos a mí que como era un trabajo repetitivo no era accidente laboral. Yo les dije: 'Si yo estoy sentado en el sofá de mi casa, seguro que no me pasa'», una respuesta que no cambió la decisión del SUVA. Por ello, el joven español aconsejó: «Si os pasa algo así, que sea por un trabajo repetitivo, decid que ha sido por un golpe en seco», no por algo que estéis haciendo durante un largo tiempo. Por último, el creador de contenido reveló a través de un ejemplo que, al realizar trabajos con una determinada herramienta y por mucho tiempo, «no digas que ha sido porque estás todos los días haciendo lo que sea con la con las manos, sino que te has dado un golpe».