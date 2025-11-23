Un español que vive en Suiza explica cuánto dinero gana trabajando como sanitario en este país: «Ahorro diez veces más»

Mudarse a otro país puede ser una solución para quienes buscan mejores condiciones laborales, especialmente en sectores como el sanitario, donde en España los sueldos suelen ser bajos.

Este es el caso de un joven profesional español que decidió trasladarse a Suiza y cuya experiencia, ... explicada en un vídeo viral, deja clara la enorme diferencia entre trabajar en ambos países.

En España, este sanitario ganaba 1.182 euros al mes y, tras cubrir sus gastos de unos 965 euros, podía ahorrar solo 217 euros mensuales. Ahora, en Suiza, su sueldo asciende a 5.100 euros al mes, aunque con gastos más elevados (alrededor de 3.037 euros, principalmente por el alquiler y el seguro médico obligatorio).

Aun así, consigue ahorrar unos 2.063 euros al mes. «Esto significa, chicos, que ahorro diez veces más en Suiza que en España», explica en el vídeo.

Entre las principales diferencias, señala el alquiler, ya que en Madrid compartía piso, mientras que en Suiza los precios son mucho más altos.

Además, el seguro médico obligatorio supone un gasto mensual de 264 euros, al que se suman vuelos frecuentes para visitar a su familia, con un coste aproximado de 200 euros mensuales.

«Mis gastos en España eran de 965 euros»

A pesar de los mayores gastos, el equilibrio entre ingresos y calidad de vida en Suiza es mucho más favorable. «Mis gastos en España eran de 965 euros y mis ingresos de 1.182, mientras que aquí gano 5.100 euros y gasto 3.037», detalla, mostrando cómo este cambio le ha permitido aumentar significativamente su poder adquisitivo.

Sanitario español se va a trabajar a Suiza, uno de los países más libres y capitalistas del mundo



Cobra 5.000 euros, cinco veces más que en España



Y ahorra más de 2.000 al mes, diez veces más que en España



Despierta, que no te engañen!



pic.twitter.com/UY9OMHUp5I — manuel llamas (@manuel_llamas) November 18, 2024

Su experiencia pone en evidencia las diferencias salariales entre ambos países y sirve como ejemplo para quienes consideran emigrar. Aunque el cambio implica sacrificios, para este joven, vivir en Suiza ha sido una decisión rentable, tanto a nivel económico como personal.