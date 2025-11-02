Un español que vive en Suiza cuenta el truco para ahorrarse dinero en el supermercado todos los meses: «Guarda los tickets para el sellado...»

Hacer la compra semanal se ha convertido en una tarea que requiere planificación y comparación constante. El precio de los productos varía significativamente según el establecimiento elegido y, en contextos donde el coste de vida es especialmente elevado, como ocurre en países centroeuropeos, ... encontrar opciones más económicas puede tener un impacto directo en la economía doméstica. En este escenario, muchos consumidores buscan alternativas para reducir gastos sin renunciar a la calidad. Consciente de esta realidad, Carlos, un joven español que reside en Suiza, ha compartido a través de su cuenta de TikTok una estrategia que utiliza mensualmente para minimizar el gasto en su lista de alimentos y productos básicos en el país alpino.

Su explicación se resume en una frase inicial que da contexto al procedimiento: «Vivir cerca de la frontera en Suiza tiene una ventaja, puedes hacer la compra en Alemania, es más barato y encima te devuelven el IVA». El creador de contenido expone que su rutina para aprovechar esta ventaja es sencilla. Este desplazamiento, según explica, no representa una dificultad: «Pasar la frontera es fácil, eso sí, guarda los tickets que luego tendrás que sellarlos».

Así funciona el truco del ahorro en Suiza

Su recorrido comienza siempre en el supermercado. Una vez allí, aprovecha una de las particularidades del sistema de reciclaje alemán. «Lo primero es devolver las botellas del Pfand, te devuelven los céntimos que pagaste de más, así que no tires las botellas alemanas». Este sistema consiste en cobrar un pequeño suplemento al adquirir bebidas en envases retornables para incentivar su devolución, y se ha convertido en una práctica habitual para muchos ciudadanos a la hora de recuperar una parte del gasto.

Uno de los trucos que no todo el mundo aprovecha de vivir en Suiza. Puedes recuperar hasta un 19% de IVA y si compras por menos de 150 francos por persona, te sale sin impuestos. Si el importe es mayor deberás pagar el IVA suizo correspondiente.

Al finalizar la compra, el proceso continúa en la caja registradora. «En caja, entrego los tickets antiguos para que me devuelvan el IVA y pido uno nuevo, Ausfuhrschein, lo llaman». Este documento, que certifica la exportación de los bienes adquiridos fuera del territorio alemán, permite solicitar la devolución del impuesto correspondiente. «Solo hay que poner nombre y dirección en Suiza», señala.

Antes de regresar, el joven dedica unos minutos a completar los datos necesarios: «Antes de volver, relleno el formulario con calma y paso por la aduana». Allí se realiza una comprobación básica de la compra y del lugar de residencia, trámite imprescindible para finalizar el proceso.

Una de las ventajas adicionales que destaca es la infraestructura que algunos supermercados han incorporado para facilitar estos trámites: «En este súper tienen una caseta para que no tengas que parar en la frontera, todo un detalle». Este punto permite agilizar el sellado de los documentos sin necesidad de descender del vehículo o realizar largas colas. «Enseñas el ticket y el permiso suizo, te lo sellan y listo», aclara. Con el sello obtenido, el ahorro se hace efectivo en la siguiente visita: «Y ya está, con el sello te devuelven el IVA en la próxima compra».

Por último, el creador de contenido subraya que, si bien este método no supone una transformación radical de la economía personal, sí representa una diferencia apreciable con el paso de los meses. «No te vas a hacer rico, pero se nota».