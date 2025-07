Un español que vive en Suiza advierte a quienes se quieren irse a vivir a este país: «Os van a querer engañar»

Cada vez son más las personas que, cansadas de la precariedad o en busca de nuevas oportunidades laborales, deciden hacer las maletas y mudarse al extranjero. Una opción que, en teoría, puede parecer la solución a muchos problemas, pero que no siempre está exenta de riesgos. Emigrar a otro país implica enfrentarse a un idioma nuevo, leyes distintas, costumbres diferentes y, sobre todo, a un nivel de vulnerabilidad que muchas veces no se valora hasta que se pisa tierra extranjera. Esa fragilidad es el caldo de cultivo perfecto para que oportunistas sin escrúpulos intenten aprovecharse del desconocimiento de quienes acaban de llegar.

Así lo ha denunciado en TikTok Aarón González, un español que lleva tiempo viviendo en Suiza y que, a través de su cuenta ('aarongonp'), ha querido alzar la voz para advertir a todos aquellos que planean emigrar al país centroeuropeo. Su mensaje es claro, directo y alarmante: «Os van a querer engañar cuando vengáis a Suiza desde el minuto uno».

Estafas en el alquiler: el primer obstáculo

Una de las advertencias más urgentes que lanza el creador de contenido tiene que ver con la búsqueda de vivienda, uno de los mayores retos para cualquier recién llegado. «Os van a querer engañar cuando busquéis una vivienda, porque hay muchísimas estafas, gente que os va a pedir el dinero por adelantado», confiesa.

Ante esta situación, el español recomienda desconfiar de cualquier operación que implique un pago sin garantías: «De esto no os fieis, siempre es mejor que lo veáis en persona o, si puede ser, que alguien lo vaya a ver por vosotros». Esta es, según él, una de las formas más comunes de fraude en Suiza, y muchos españoles que llegan sin conocer bien el idioma o el sistema acaban perdiendo cientos o miles de euros en el intento de encontrar un hogar.

Falsos intermediarios y empleos fantasma

Sin embargo, las estafas no se detienen en la vivienda. En ese sentido, el influencer alerta de que también hay quienes se presentan como intermediarios para conseguir trabajo y alojamiento, pero todo forma parte de un montaje. «Os van a querer engañar con trabajos, diciendo es que le dais también dinero y os buscan un trabajo, que os buscan alojamiento, os van a querer engañar por todos los sitios. Está lleno lleno Suiza de estafas», denuncia. En estos casos, los estafadores prometen a los recién llegados conexiones laborales que en realidad no existen, a cambio de una comisión inicial.

El negocio de los seguros

Pero las trampas no acaban ahí. El creador de contenido también pone el foco sobre el sistema de seguros médicos, obligatorio en Suiza, donde asegura que también hay abusos. «Os van a engañar con precios abusivos, os van a querer meter complementarias, un montón de dinero para pagar al mes. Lo estoy viendo día a día y es por esto que hoy quiero hacer este vídeo», explica. En su opinión, hay agentes que intentan colocar pólizas innecesarias o excesivamente caras a personas que aún no conocen el funcionamiento del sistema suizo, lo que puede suponer un gasto mensual desproporcionado para quienes aún no han conseguido un empleo estable.

Informarse bien antes de dar el paso

Ante todas estas situaciones, el español hace un llamamiento a la prudencia y aconseja no confiar a ciegas en cualquier oferta o persona que prometa soluciones rápidas. En lugar de eso, recomienda acudir a fuentes fiables y contrastadas como Foro Suiza, una comunidad en línea donde muchos residentes comparten sus experiencias y consejos útiles. Y también destaca el perfil de Rafael Cubero ('rafael_cubero'), un joven que, desde TikTok, ofrece información veraz sobre el día a día en Suiza y los trámites necesarios para establecerse con seguridad.