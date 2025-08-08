Un español que vive en Noruega desvela cuánto dinero le ha costado un chequeo médico con analítica en este país: «En total, todo...»

Un español que vive en Noruega desvela cuánto dinero le ha costado un chequeo médico con analítica en este país

El sistema sanitario es una de las bases del Estado del Bienestar ya que permite a los ciudadanos de un país tener asistencia y velar por su salud.

En el caso de España, el sistema sanitario es alabado tanto dentro como fuera de nuestro país puesto que permite a cualquier persona, sean cuales sean sus recursos económicos, gozar de una atención de calidad ante cualquier enfermedad. Todo ello se sufraga a partir de los impuestos.

Sin embargo, no en todos los países existe el mismo método. Hay países europeos en los que existe un método combinado entre sanidad pública y privada.

Guille Martín, un español que vive en Noruega y que es enfermero, ha compartido a través de un vídeo de TikTok cuánto le cuesta una cita con su médico de cabecera en el país.

Un español cuenta cuánto le ha costado una analítica

Asimismo, el joven ha indicado que pidió una cita para un chequeo general con analítica y le dieron la cita para dentro de tres días: «El médico de cabecera aquí se paga».

Explica que en el chequeo general, «el médico te cobra unas 179 coronas, simplemente por el hecho de pasarte la consulta ya sea telefónica o presencial». Además, cuenta que el chequeo general cuesta otras 60 coronas: «Te hace la tensión, pulso, te hace una auscultación general...»

Cuenta que tras terminar su chequeo le han mandado unas analíticas que se las han hecho en el mismo día, pero en otro sitio. «La diferencia con España es que tú tienes tu médico de cabecera y la analítica no te la sacan hasta por lo menos dos semanas», asegura. También señala que el resultado se puede ver desde la página web del laboratorio en un par de días sin esperar a volver al médico.

«El precio de la consulta son 179 coronas, el chequeo 60, son 235 coronas en el médico por la cita y el chequeo, y en el laboratorio he tenido que pagar 64 coronas», desvela. En euros, este joven cuenta que son unos seis euros y medio por la analítica y, todo, unos 30 euros.

Este enfermero considera que el precio «está muy bien», aunque no todos en los comentarios se han mostrado de acuerdo. Algunos manifiestan que «la sanidad no puede ser un negocio» y no puede excluir a quienes tienen menos recursos de la asistencia.

Otros preguntan cuánto costaría un ingreso o una visita a urgencias. No obstante, también los hay quienes explican que la Sanidad se financia con los impuetos y que preferirían sufragarlo directamente.