Un español que vive en Japón avisa de los peligros en este país: «Todo el mundo se piensa que es seguro, pero tened mucho cuidado si sois turistas»

Una de las primeras cosas que todas las personas deben hacer antes de viajar a otro país es informarse. Cada territorio tiene sus propias normas y costumbres, por lo que es fundamental conocerlas para evitar problemas. Y es que, muchas veces, nuestra estancia ... allí puede verse totalmente arruinada.

Un destino que se ha puesto de moda en los últimos años es Japón. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España asegura que es un lugar seguro y sin riesgo. Sin embargo, no todos han tenido buenas experiencias.

Este es el caso de Tenllao, un español que vive allí. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, el joven explica lo que le ha sucedido tras salir de fiesta una noche. «Todo el mundo se piensa que es el país más seguro, pero tened cuidado, sobre todo si sois turistas», avisa.

El aviso de un español sobre los peligros en Japón

Tenllao indica que Japón es un lugar, por lo general, seguro. No obstante, el malagueño ha tenido una muy mala experiencia. «Me han robado el móvil y la cartera», lamenta.

El joven cuenta que la gente de este país asiático suele ser respetuosa. «Una vez me dejé el teléfono en el asiento del tren y el señor que estaba al lado salió del vagón para devolvérmelo. Eso en España pasa también», comenta. En cambio, su visión ha cambiado un poco tras lo ocurrido. «Salí a Kabukichō, un sitio que no tenía ni idea de lo que era. Me dijeron: 'Vente, aquí las discotecas están muy bien'. Como tengo costumbre española, hice un poco de previa. Hay una bebida, que se llama strong zero, que no sé qué tiene, pero pega... Como te tomes dos o tres vas a ir doblado. No paré de beber», relata.

Después de estar un rato bailando, Tenllao reconoce que se notó un poco raro. «Sé lo que es estar borracho y eso no era. Al final, me tuve que salir fuera a tomar el aire porque como me quedara ahí dentro me daba un soponcio. Recuerdo que vino la Policía y todo. Estaba cagado porque no sabía las normas», se sincera.

Los agentes se preocuparon por él y seguidamente se marcharon. Al poco rato aparecieron sus amigos. «Me vieron mal y cogimos un taxi para ir a casa. Fue ahí donde vi que no tenía mis cosas», sostiene.

Tras el incidente, el español ha descubierto qué es lo que ocurre en la zona de ocio Kabukichō. «La gente que está bailando e, incluso, los propios camareros ponen droga en la bebida a los turistas para aprovecharse y quitarles las cosas. Lo he denunciado. Tened mucho cuidado si salís de fiesta», advierte.