Un español que vive en Irlanda se queja de que muchos irlandeses se compren una casa en nuestro país: «Hacen con España lo que quieren»

El acceso a la vivienda lleva años siendo uno de los principales problemas sociales y económicos en España, especialmente para los jóvenes.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el acceso a la vivienda en España se ha complicado aún más en 2025, pues entre enero y marzo el precio de la vivienda se aceleró un 12,2% con respecto al mismo período del año anterior, lo que agrava la dificultad para comprar o alquilar.

La demanda internacional, especialmente de compradores de países con mayor poder adquisitivo como Irlanda, Alemania o Reino Unido, ha sido señalada como uno de los factores que contribuyen al aumento de los precios, especialmente en las grandes ciudades.

Esta situación genera la percepción de competencia desigual, ya que los salarios medios en países como Irlanda pueden permitir a muchas familias de clase media adquirir propiedades en España, mientras que muchos españoles se ven obligados a destinar un porcentaje muy alto de sus ingresos a la vivienda.

Un español viviendo en Irlanda se queja de la desigualdad de oportunidades para tener una vivienda en España

Esta es la queja que ha trasladado el español Alejandro Mesa, que vive junto a su pareja en Irlanda, donde trabaja como profesor. En uno de sus vídeos de TikTok, el joven ha contado cómo ha ido sabiendo que muchos de los irlandeses que conoce tienen una segunda vivienda que está ubicada en España, mientras él, precisamente, se ha ido de su país justo para ganar más dinero y poder permitirse comprar un piso en España.

Aunque traslada que no critica a los irlandeses que se compran lo que quieren en nuestro país con el dinero que ganan «limpiamente», sí que denuncia el hecho de que la compra de inmuebles en España esté siendo liderada por extranjeros en los últimos años provocando, en parte, el encarecimiento de la vivienda. Y que esto, sumado a que los salarios son bajos, complica mucho la situación.

«Está claro que aquí algo está fallando» comienza indicando mientras afirma que no puede ser que la gente de allí con trabajos normales se pueda permitir comprar una casa de medio millón de euros en Irlanda y, además, comprarse otra casa en España, mientras en nuestro país algunos no pueden apenas pagar el alquiler.

«Vienen a España y la compran y hacen con ella lo que quieren»

«Pero es que tenemos que hacer algo, no puede ser que los salarios en España sean tan bajos. Ha venido la inflacción y nos ha comido los sueldos europeos, vienen a España y la compran y hacen con ella lo que quieren. Si es que esta gente tiene la casa y ya está, cuando no están allí viviendo la tienen alquilada. Esto está provocando que suban los alquileres una barbaridad y los precios de las viviendas que suban una barbaridad», se explica Alejandro.

«Yo es que solamente veo dos opciones: o se suben los salarios o se regula el vivienda y del alquiler. Que yo por mí haría las dos cosas, la verdad», termina opinando el español.