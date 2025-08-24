Un español que vive en Irlanda, indignado por esta medida en su trabajo: «Jugar con la salud...»

Desde hace años, son muchos los jóvenes que deciden hacer las maletas y lanzarse a la aventura de mudarse a otro país porque en el suyo no encuentran las oportunidades laborales deseables o tienen peores condiciones.

En el caso de España suele ser común por factores como los contratos temporales, sueldos bajos o la sensación de estar siempre empezando desde cero. Ante ese escenario, muchos miran fuera y piensan en probar suerte en el extranjero.

Además, esto suele ir acompañado de la curiosidad por conocer nuevas culturas y vivir experiencias distintas. Irlanda, por ejemplo, se ha convertido en uno de los destinos más favoritos para trabajar de muchos jóvenes españoles. Allí abundan las empresas internacionales, los sueldos suelen ser mayores en comparación y el inglés que puedes aprender en este país se convierte en una herramienta que puede abrir más puertas en un futuro.

Para un joven español, tomar esta decisión no supone solo encontrar un trabajo digno o una mejora salarial, es también la posibilidad de independizarse, conocer gente diferente y sentir que su esfuerzo tiene más reconocimiento.

Un español en Irlanda cuenta una de las cosas que menos le gustan de su trabajo

Un ejemplo de ello es Alejandro Mesa, un joven español que lleva años trabajando fuera de nuestro país como profesor de infantil. Primero viajó unos meses a un pueblo de Japón y, desde hace más de seis meses, se encuentra en Irlanda viviendo con su pareja y también trabajando en un colegio como docente.

Alejandro es conocido en redes sociales por compartir sus aventuras fuera de España, tanto en lo laboral como en su día a día. A pesar de que casi siempre compara Irlanda con España contando lo bueno del país en el que ahora trabaja, en uno de sus últimos vídeos ha confesado algo que considera poco positivo de su trabajo actual.

Tal como explica, en su puesto le han ofrecido algo que, a priori, parece un beneficio: conseguir un cheque de 500 euros para gastar en un centro comercial si en todo el año no se da de baja médica ninguna vez. «Eso está muy bonito hasta que de repente un día te encuentras mal y dices 'um, la verdad es que hoy no tengo yo el cuerpo para trabajar», explica el joven.

«Están jugando con el tema de la salud»

Aunque reconoce que en un principio puede parecer un beneficio muy jugoso y que puede haberse tomado esta medida para que la gente no coja bajas médicas cuando no están enfermos, en el fondo le parece algo negativo.

«No me parece nada bien, la verdad, creo que están jugando un poco con el tema de la salud, porque, al final, ponerte malo no es algo que tú elijas». Alejandro también analiza el riesgo de que una persona que, por ejemplo, tiene una gripe, no se coja la baja solo para poder obtener ese beneficio de 500 euros, arriesgando así que acuda a su puesto enfermo y que pueda contagiar a los niños o a otros trabajadores.

«Más que una medida de beneficio me parece algo un poco más de control, quizá sí que es verdad que lo hacen para controlar a la gente que se escaquea o que dice que está enferma y luego no lo está...», dice el profesor español.

«Pero, claro, lo que no puedes hacer es jugar con la salud de alguien. Imaginad que alguien necesita realmente ese dinero para algo, decide ir un día a trabajar y luego tiene un accidente yendo con el coche o tiene algún accidente con un niño porque no está en plenas facultades», termina expresando para recalcar que este tipo de beneficios no le «gustan nada».