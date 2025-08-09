Un español que vive en Irlanda, estremecido por lo malcriados que están los adolescentes en este país: «Tiene que ver a cómo educan en casa»

Un español que vive en Irlanda, estremecido por lo malcriados que están los adolescentes en este país

Todos los días las redes sociales nos permiten ver realidades que quizás desconocíamos sin tener que movernos hasta ellas. Es el caso de todos aquellos españoles que se desplazan a otro país para buscarse la vida y formarse, y que utilizan las plataformas digitales para compartir sus descubrimientos, u ofrecer consejos a quienes deciden irse de viaje a donde residen.

Es el caso de Nacho Barrueco, un joven español que vive en Irlanda y cuyo usuario de Tik Tok es @nachobarrueco_ y que comparte sus experiencias en el extranjero, más concretamente en Irlanda.

Allí en uno de sus últimos vídeos en la citada plataforma digital afronta un debate que se antoja común en todos los países y que genera opiniones diversas como es el de la educación que se le da a los niños y el comportamiento de estos en según qué circunstancias.

Si hace un tiempo el creador de contenido subió un vídeo contando los problema que generan los chicos de 11 a 15 años por las calles cuando van en pandilla, en esta ocasión sostiene que no se refiere a grupos knackers, que son más conflictivos, sino a aquellos «prepubers sin testosterona». «Me refiero al niño irlandés entre 10 y 14 años promedio», indica en la grabación viral, que a día de hoy tiene más de 300 mil 'me gusta'.

La actitud desafiante de los niños en Irlanda

En el vídeo apunta Barrueco a una anécdota ocurrida en el día de San Patricio con sus amigos. «Éramos como diez y la verdad que parecíamos ultras del Sporting de Giijón, llevábamos cada uno como 20 cervezas y nos cruzamos con unos chavales que tendrían 10, 11, 12 años como mucho. No tendrían más», cuenta el joven influencer, que explica que la escena tomó un giro de 180 grados cuando uno de los niños se acercó a grupo.

«Y coge uno de ellos y le dice a un amigo 'Oye, dame una cerveza y un cigarro». Ante tal petición, Barrueco y sus amigos reaccionaron entre la sorpresa y la risa. «Claro, nosotros nos empezamos a descojonar y le digo que no parece que tengan edad para beber», añade. Pero, lejos de intimidarse, el niño respondió con desafiante. «Que vaya ahí con él y que le explicase, en plan, que quería pegarse conmigo el niño que pesaría 13 kilos», detalla sorprendido Barrueco.

Lo vivido no es un caso aislado, explica el creador de contenido, sino un tipo de comportamiento extendido, por desgracia en el país, en ese rango de edad. «Me quedé flipando, pero es que como este crío son el 80% de niños de esa edad, unos retadores profesionales», asegura en el vídeo, que cuenta casi con 3.000 comentarios de reacciones.

«Yo creo que en España a esa edad tendemos a agachar la cabeza, tío, sobre todo en situaciones como las que le pasó con este chico, porque te has cruzado con gente buena, pero imagínate que te cruzas con unos maleantes, pues te pegan tres tortazos aunque tengas 12 años», comenta indignado, que ahonda en que la clave se sitúa en la educación recibida en el ámbito familiar. «Tiene mucho que ver a cómo les educan en casa. El nivel de niños malcriados que hay aquí en Irlanda me parece bastante elevado», critica.