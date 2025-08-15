Un español que vive en Estados Unidos muestra lo que cuesta la comida española allí: «Solo faltaría que estuviera malo»

La gastronomía española ha conquistado paladares en todo el mundo, convirtiéndose en una de las cocinas más reconocidas y apreciadas a nivel global. Desde las tapas hasta la paella, los sabores de España han traspasado fronteras, llevando la rica tradición culinaria de la Península Ibérica al resto del mundo. Tanto es así que no es difícil encontrar rincones dedicados a la comida española en grandes ciudades como Nueva York, donde estos sabores se disfrutan en mercados y restaurantes que buscan recrear la experiencia gastronómica de nuestro país. Sin embargo, junto con esta expansión global, también existen sorpresas, especialmente en lo que respecta a los precios. En este contexto, el influencer español Óscar Font, que actualmente reside en Estados Unidos, ha revelado a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, 'oscaarfont', lo que cuesta disfrutar de la comida española en la Gran Manzana.

En el vídeo, que acumula más de 1,1 millones de reproducciones, el influencer español visitó 'Little Spain', un mercado gastronómico de cocina española, creado por los chefs José Andrés y los hermanos Adrià, con restaurantes y puestos dedicados a clásicos de la cocina española como el gazpacho, la tortilla de patatas, el pulpo a la gallega, las patatas bravas y las croquetas.

El mercado español

En su paseo por las instalaciones, los españoles se encontraron varios platos típicos de nuestra gastronomía pero con unos precios algo elevados, como un plato con cuatro lonchas de queso por 12 euros. No obstante, la calidad de los platos superó sus expectativas, haciendo que incluso comentaran que el gazpacho «sabe a casa de mi abuela». Asimismo, la pareja de españoles probó platos como croquetas de pollo que, según revelaron, «están muy buenas» y pulpo a la gallega, con su característico puré de patatas.

Por otro lado, Sandra y Óscar pidieron calamares con alioli que, aunque confesaron que «le falta un poco al rebozado», la salsa estaba «muy buena» y una botella de vino, que les costó 55 euros, acompañada de una tortilla de patatas que, según confesaron, no estaba muy buena, no obstante revelaron que habían comido tortilla de patata «mucho más mala en España».

Asimismo, de postre, la pareja de españoles probó los churros con chocolate «para completar la experiencia española» y los camareros les regalaron un arroz con leche. En total, la comida para dos personas terminó saliéndoles por un total de 154 dólares que, incluyendo el 20% de propina, hizo un total de 184 dólares, unos 167 euros.

Tras la publicación del vídeo fueron muchos los españoles que quisieron opinar sobre los precios mostrados por Óscar y Sandra. En ese sentido, la usuaria 'drakens69' manifestó: «Con lo que han pagado solo faltaría que estuviera malo». Mientras que otros usuarios, como 'anberjeni', justificaron el precio por la diferencia de salarios respecto a Estados Unidos: «Supongo que el precio del vino es relativo si comparas sueldos españoles con sueldos de Estados Unidos...».