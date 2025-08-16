Un español que vive en los Emiratos Árabes revela cuánto dinero cuesta un plato de paella en Dubai: «Pagan muy bien» El empresario sostiene que en esa ciudad de los Emiratos Árabes Unidos el espectáculo de cocinar el arroz se paga

Dubái es la segunda ciudad más importante de Emiratos Árabes Unidos y para nadie es un secreto que está repleto de lujos, de hecho, hay quienes dicen que se puede tocar el cielo y no solo en referencia al edificio de 828 metros de altura, Burj Khalifa, que se encuentra en ese oasis.

Esta ciudad recibe unos 15 millones de visitantes por las experiencias y el lujo que ofrece. Dubái no descansa y sus habitantes y turistas mucho menos.

Hay una variedad de restaurantes, unos más lujosos que otros. De hecho, el español CEO de JD Emirates Cars, Jesús, expresó en un podcast de emprendimiento llamado 'Proyecto Despegue' que si se ofrece «un buen servicio se paga bien».

«Se paga bien por los lujos

El empresario que se dedica a la exportación de vehículos en Dubái, recordó que allá «se paga bien por los lujos». También aseguró que le han llegado a contratar para que cocine una paella y que tan solo la porción la ha llegado a cobrar en 70 euros.

Mientras que, por la entera le han pagado 500 euros. Sin embargo, recalcó que no es solo por la comida en sí y por los ingredientes que utiliza en sus preparaciones, sino por el servicio que él ha ofrecido como el acudir a la vivienda de su cliente para cocinarla en su casa «con el espectáculo del arroz».

Uno de los presentadores de 'Proyecto Despegue' agregó que todo va en la oferta y la demanda, en el caso de las paellas matizó que si no hay gente que también las haga al cliente le da igual «pagar un poquillo más».

Paella a 450 euros en Mallorca

Uno de los seguidores del podcast en TikTok explicó que en Mallorca él prepara paellas a domicilio para un aproximado de entre ocho y diez personas por 450 euros. Según este usuario, se lo «pagan sin problema» ya que ofrece calidad.

Otras personas comentaron que estos son los precios de Ibiza, así como una usuaria que sostuvo que le pedían 74 euros por un arroz con bogavante. También hay quienes se quejan de que la paella sea considerada un lujo.