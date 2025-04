Un español que vive en Austria lamenta lo que pasa con el ocio en nuestro país y que allí no pasa: «Nos centramos demasiado en...»

A veces, para comprender cómo vivimos realmente, es necesario alejarse, cambiar de entorno, de idioma, o incluso de costumbres. Por esta razón, viajar es, sin duda, una de las experiencias más enriquecedoras que existen, no solo por los paisajes o la gastronomía, sino porque nos permite comparar costumbres que, de otro modo, nunca nos plantearíamos, ya que lo que en una sociedad es tradición o costumbre, en otra puede resultar impensable. Es ese contraste el que ha querido reflejar Dani, un joven español que actualmente reside en la ciudad austriaca de Salzburgo y que ha contado su experiencia como extranjero en una entrevista con el canal de YouTube de 'ClasYou', una plataforma de clases online de inglés que ha ganado gran popularidad en los últimos meses.

Dani se marchó de España buscando nuevas oportunidades y una vida diferente pero, lo que no imaginaba, era que ese cambio también le haría replantearse su concepto del ocio. «Cuando yo llegué me chocó un poco la vida de aquí, pero sí es verdad que en el momento en el que empiezas a conocer gente y empiezas a entender qué te puede ofrecer esta ciudad, es una maravilla», explica en la entrevista. Porque, como bien sabe cualquier expatriado, adaptarse a una nueva cultura lleva tiempo. Pero una vez superado el choque inicial, pueden abrirse mundos completamente distintos al que uno conoce.

Uno de los aspectos que más le ha sorprendido es la oferta de ocio que ofrece una ciudad como Salzburgo. «Por ejemplo, ahora en invierno estamos esquiando todos los días», comenta. Para Dani, tener la posibilidad de practicar deporte al aire libre de forma tan habitual ha cambiado por completo su forma de disfrutar del tiempo libre.

Y es que Salzburgo también se transforma con el calor. «En verano estamos completamente rodeados de lagos, entonces es ir como a la playa», señala. Pero no solo se trata de tomar el sol o bañarse. «Cada fin de semana vamos a un lago diferente, puedes hacer paddle surf, puedes alquilar una barca eléctrica, puedes hacer windboard, lo que tú quieras», manifiesta.

El problema del ocio en España

Respecto al ocio, el joven español también se refiere al ambiente juvenil que respira la urbe, algo que muchos pensarían que escasea en una ciudad más pequeña que las principales capitales españolas. «También hay mucho ambiente joven, no hay las discotecas enormes que tenemos en Madrid, pero sinceramente yo no las echo de menos». Y es en esa frase donde empieza su reflexión sobre las diferencias culturales entre España y Austria en lo que respecta al tiempo libre.

«Ahora cuando comparo la oferta social que te aporta Salzburgo siento que quizás en Madrid o en España nos centramos demasiado en salir de fiesta y beber, y hay muchas cosas más que como te digo, aquí las he descubierto y las estoy disfrutando mucho», confiesa. En Austria, al menos en su experiencia, el ocio no se reduce al consumo de alcohol o a las madrugadas de discoteca. Se vincula con la naturaleza, con la actividad física, con la convivencia diurna. Y aunque cada cultura tiene sus propias formas de celebrar la vida, el joven español ha encontrado en Salzburgo un equilibrio que no había sentido antes. Porque a veces, para encontrar nuevas formas de disfrutar, basta con mirar más allá de nuestras fronteras.