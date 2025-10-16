Un español que vive en Australia revela cuánto dinero gana trabajando como agricultor en este país: «Te pagan por horas»

Cada vez son más los jóvenes españoles que, ante la falta de oportunidades laborale, deciden hacer las maletas y probar suerte fuera del país. Australia se ha convertido en uno de los destinos más atractivos por su alta calidad de vida y, sobre todo, por ... ofrecer sueldos muy superiores a los que se pueden obtener en España. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando realmente?

Sobre este tema ha hablado recientemente el usuario de TikTok @lega.wave, un guía español que lleva cinco años viviendo en Australia. En uno de sus vídeos más recientes, ha revelado cuánto se puede llegar a ganar durante la temporada del grano, un periodo de intensa actividad agrícola que mueve miles de empleos temporales cada año en el país oceánico.

En su vídeo, Lega Wave explica que la remuneración varía mucho dependiendo de la zona y de la empresa contratante. Cuenta que él ha trabajado en dos campañas distintas, la última con un grupo de amigos en la empresa Grain Corr, una de las mayores del país. «Es de las más importantes y, por ende, de las más fáciles en las que entrar», comenta. Según explica, el pago se realiza por horas: 34 dólares australianos (unos 18,9 euros) durante las primeras 40 horas semanales y 61 dólares (33,9 euros) en las horas extra.

Varía mucho según la semana

Estas cifras suponen diferencias notables entre unas semanas y otras. En los primeros y últimos días de la campaña, cuando hay menos carga de trabajo, los ingresos rondan los 1.000 dólares semanales (unos 557 euros). Sin embargo, en los momentos de máxima actividad, el salario puede superar los 3.000 dólares (1.670 euros) en una sola semana. De mantenerse ese ritmo, los ingresos mensuales podrían alcanzar los 4.400 euros, una cantidad difícil de imaginar en muchos sectores en España.

#farmaustralia #fifo #backapackerslife ♬ original sound - lega.wave @lega.wave En nada empieza esta temporada de nuevo 🌾🇦🇺 Es posiblemente de las temporadas mas faciles en las que trabajar ya que no es mucho mas que apretar un boto, mover lonas enormes y palear de vez en cuando 👨🏼‍🌾 Como suelo decir te pagan por tu tiempo y por estar aislado del mundo 👽 En unos dias subire como puedes aplicar a esta temporada con la misma empresa en la que he trabajado yo un par de veces 🖤🫶🏾 #australia

Eso sí, el propio Lega Wave advierte que se trata de un trabajo intenso, estacional y dependiente del clima. La temporada del grano suele durar unos dos meses y las lluvias pueden paralizar la actividad durante días. «No puedes trabajar si llueve, y todo depende de cómo se haya dado la cosecha del año», concluye.