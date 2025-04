Un español que vive en Australia explica la realidad de los extranjeros que trabajan en este país: «Me pasa muchos días»

Australia es un país que genera mucho deseo entre los viajeros pero también entre mucha gente que quiere trabajar un tiempo lejos de casa. El país tiene una alta calidad de vida y seguridad y estabilidad política y su sociedad es muy abierta por lo que suele acoger bien a los inmigrantes. Además, lo que importa más a muchos es que tiene grandes oportunidades laborales y económicas.

Por este motivo, muchos españoles están allá trabajando en sectores como la minería, la ingeniería, la salud y la educación. Los salarios, además, suelen ser altos por lo que, a pesar de que el coste de vida es elevado, muchos pueden llegar a hacer turismo y a la vez ahorrar mientras están viviendo allí.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y ahora David Izquierdo, un zaragozano afincado en Sidney que se hace llamar Zurdo y que trabaja, entre otros empleos, como barbero y cuenta su día a día desde su cuenta de TikTok (@zurdo.lcr). Recientemente subió un vídeo para contar «la realidad de Australia». «Vivir aquí está genial pero también tienes que acostumbrarte a este tipo de cosas», avisa él en la publicación, que supera las 110.000 visualizaciones.

«Hay unas cosas que no se cuentan»

«Que sí. Trabajar en Australia es muy bonito y todo lo que tú quieras: que se gana mucho dinero, que se trabaja genial, que hay mucho curro, que sí que se gana mucha pasta... pero hay unas cosas que no se cuentan» o que no ve que los 'tiktokers' que están afincados allí lo cuenten, empieza él en el vídeo.

Zurdo remarca que «todos los inmigrantes, el 99,9% estamos con un contrato muy específico: el contrato de 'casual'» que implica que el contratado no tiene unas horas fijas a la semana. «No es como en España que sabes que tú vas a ir tus horas sí o sí», remarca él. En Australia, así, en función de la semana pueden darte trabajo por 50, 10 o 0 horas.

«No me quejo, simplemente vengo a explicároslo porque yo lo tengo más que asumido», incide él, que justo está grabando el vídeo porque le acaba de pasar «y me pasa muchos días». Zurdo expone un caso real: un contrato de 35 euros como camarero en un restaurante al que empieza a trabajar a las 12 horas. «Han abierto a las 8 de la mañana y a las 11 ven que no te van a necesitar», ejemplifica el joven, que explica que con un mensaje te dicen que no acudas.

Así, el 'tiktoker' lamenta que «de esa manera te han jodido 6, 7, 8, 9, 10 horas de trabajo» y remarca que, si es como en su caso en el que le «sobra el trabajo» y es un empleo parcial, «no te importa absolutamente nada». «Otras personas que no trabajan tanto si les dan 20 horas y de repente un día les dicen que no vayan pues ya se quedan en 10 o 12 horas y ya la semana se complica», remarca.

Con todo, Zurdo destaca que en Australia suele ver dos tipos de persona: «los que siempre están trabajando y se quejan de que tienen mucho trabajo, como es mi caso, y la gente que se queja de que no tiene trabajo». A los segundos, y para acabar, el joven les recomienda que se busquen uno o varios trabajos, «los que necesites para llegar al dinero que tú necesitas o tú quieres para hacer tus viajes, tu vida y tus cosas».