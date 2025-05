Un español que vive en Australia explica cuánto dinero gana trabajando un día festivo en una mina: «Los sueldos son...»

En los últimos tiempos, son muchos los españoles que han decidido abandonar nuestro país en busca de nuevas oportunidades laborales. A las cuestionables condiciones que se ofrecen en muchos puestos de trabajo en España se suman también los bajos sueldos, algo que ha hecho que muchos se decanten por encontrar una nueva vida en países extranjeros, con economías más potentes.

Uno de los que ha decidido tomar este rumbo es Tomy López (@tomylopezz13 en TikTok), un español que reside desde hace un tiempo en Australia. Durante su estancia en el país oceánico, el joven ha encontrado trabajo en la cocina de una mina y que se ha hecho un nombre en redes sociales por contar su experiencia allí.

En más de una ocasión, el creador de contenido ha recibido múltiples preguntas sobre el dinero que puede llegar a ganar trabajando allí, algo que no ha tenido reparo en contar. Ahora, en uno de sus últimos vídeos, ha revelado algunos de los detalles más desconocidos de su labor y también lo que puede llegar a cobrar por un día festivo en Australia.

Un español desvela el dinero que gana por trabajar un día festivo en una mina de Australia

«Los días normales que no son festivos me pagan 38 dólares australianos por hora», ha comenzado explicando en este vídeo el chico español. El motivo de esta alta cifra es que trabaja «como 'casual'» dentro de esta empresa: «Puede que no tenga trabajo siempre, pero me han contratado 'on going' y eso significa que me llaman para trabajar constantemente. Es decir, gano como un casual, pero estoy trabajando como un fijo».

Esta suerte no la tienen todos los empleados 'casual', pues depende de muchos factores. «Puede ser que te llamen constantemente como a mí o que te llamen solo para un turno de 14 días o que no te llamen nunca. Todo depende de cómo trabajes, las necesidades de la empresa y la suerte que tengas», señala el joven.

La cifra que se cobra por horas en su trabajo cambia cuando llegan fechas festivas. Y es que, como sucedió el pasado 1 de mayo con el Día del Trabajador, que se celebra también en Australia, Tomy ha contado que por trabajar ese día casi dobló sus ingresos por hora: «Cuando es festivo, me pagan 64 dólares la hora».

Al haber trabajado 10 horas durante el festivo, el español consiguió recabar una alta cifra: «Hace un total de 640 dólares. Quitándole un 15% de impuestos, es decir, 96 dólares, quedan 544 dólares netos».

#fifo #workingholiday #workingholidayvisa #backpacker #fyp #minasaustralia ♬ I Need A Dollar - 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐞-𝐬𝐨𝐩𝐡𝐢𝐞💌 @tomylopezz13 Esto me pagan un dia festivo en Australia. Alojamiento y comida incluidos también. ⚠️Importante: se gana eso porque soy trabajador CASUAL y no fijo, puede ser que te llamen constantemente como a mí (se le denomina casual ongoing) o que te llamen solo para un turno de 14 días (u otro nº de días) o que no te llamen nunca. Todo depende de cómo trabajes, las necesidades de la empresa y la suerte que tengas. 🏦Lo bueno de trabajar en una mina aquí en Australia es que te pagan el alojamiento y la comida, los sueldos son relativamente altos también porque estás muy alejado de las ciudades. Yo no le vendo la moto a nadie, la vida durante esos 14 días es una 💩. Por eso merece la pena fundirte en la semana libre, pero cada uno lo lleva a su manera. #trabajarenaustralia

Los beneficios y desventajas de trabajar en una mina en Australia

Tal y como ha explicado en el vídeo, trabajar en una mina tiene además una serie de beneficios para su objetivo de ir aumentando su cuenta de ahorro. «Te pagan el alojamiento y la comida y los sueldos son relativamente altos también porque estás muy alejado de las ciudades», ha asegurado.

Sin embargo, también tiene una serie de desventajas que pueden hacer que no sea un empleo apto para todo el mundo: «No es, digamos, la mejor cosa del mundo, porque estás muy alejado de la ciudad y puede llegar a ser muy solitario. Yo no le vendo la moto a nadie, la vida durante esos 14 días es una mierda, pero sinceramente, para hacer dinero rápido, es de los mejores trabajos que hay en Australia», ha sentenciado.