Un español que vive en Australia explica cuántos impuestos se pagan en ese país: «La tasa de autónomos no existe»

Muchos jóvenes en España han decidido marcharse al extranjero en busca de un futuro mejor. En este sentido, uno de los destinos que más interés ha generado durante los últimos años es Australia, un país con buena calidad de vida, salarios competitivos y un sistema ... fiscal atractivo.

Sobre este tema ha hablado el usuario de TikTok @zurdo.lcr, un joven español que lleva más de dos años trabajando en Australia y que comparte su día a día en redes. En uno de sus últimos vídeos, ha mostrado cómo funciona el pago de impuestos y qué diferencias encuentra respecto a España.

«La diferencia entre pagar impuestos en Australia y en España no tiene ningún sentido», resume al principio del vídeo. El joven explica que en Australia existe lo que se conoce como Tax Return, una devolución de impuestos que permite recuperar parte del dinero pagado. Además, señala que los primeros 18.000 dólares australianos al año están exentos de tributación, algo que, asegura, marca una gran diferencia con el sistema español.

¿Cuánto paga el joven en impuestos en Australia?

El joven cuenta que ha trabajado tanto por cuenta propia (ABN) como por cuenta ajena (TFN). En este punto destaca una de las ventajas más llamativas: no existe cuota de autónomos.

En cuanto a sus ingresos, dice que ha ganado 42.000 dólares australianos. De esa cantidad, ha pagado 5.000 en impuestos, lo que representa un 12% de lo ingresado. Según él, es una cifra mucho más asumible que la que soportan los trabajadores en España.

La sorpresa llega con el cierre del ejercicio. Tras hacer el Tax Return, le han devuelto 3.200 dólares, lo que significa que, de todo lo que ganó, solo 1.800 se han destinado finalmente a impuestos. Un porcentaje mínimo que, asegura, hace aún más atractivo trabajar en Australia. Además, recuerda que este trámite se puede realizar hasta el 31 de octubre de cada año.