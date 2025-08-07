Un español que vive en Alemania explica por qué te hacen esta pregunta en los bares al pagar: «Es un poco exagerado...»

Un español que vive en Alemania explica por qué te hacen esta pregunta en los bares al pagar

El verano es una época en la que muchos ciudadanos aprovechan para viajar por el mundo y descubrir otras culturas diferentes. Conocer la arquitectura, la gastronomía, las costumbres y la forma de vivir de otras zonas es una experiencia de la que muchos disfrutan, aunque en algunas ocasiones también te puede crear algún que otro quebradero de cabeza, especialmente si no hablas el idioma nativo del país al que te diriges.

Los problemas de comunicación pueden darse durante nuestros días como turistas, por lo que es importante tener en mente algunas de las expresiones que más podemos encontrarnos en dicho país. Es el caso de Alemania, donde casi todos los ciudadanos se comunican en alemán, un idioma muy diferente al español que es muy difícil de descifrar.

¿Qué significa la expresión «Zusammen oder Getrennt» en Alemania?

En el país germano, existe una pregunta que los camareros hacen habitualmente a los clientes a la hora de pagar y que, si no hablas el idioma, probablemente no entenderás: «Zusammen oder Getrennt». Así lo ha contado Mario, un español que vive desde hace años en Alemania junto a su familia y que ha explicado qué quiere decir esta simple cuestión que nos podemos encontrar en los establecimientos de este país.

A través de su cuenta de TikTok (@mario.fdz.13), donde ha narrado en alguna ocasión sus aventuras y desventuras en el país de Europa Occidental, ha destapado el curioso significado de esta expresión alemana: «Esta será una pregunta que siempre nos harán a la hora de ir a pagar cuando vayamos a un restaurante o bar», ha comenzado diciendo a sus seguidores.

El español ha explicado que en Alemania es habitual que, a la hora de pagar, «siempre se dividan las cuentas»: «Cada uno paga lo que haya consumido. Al principio me chocaba un poco, estaba acostumbrado a como hacíamos en mi grupo de amigos: vas a cenar y al final pues divides la cuenta entre el número de personas que sois y se paga 'a pachas'», ha recordado Mario, aludiendo a esta costumbre tan típica de nuestro país.

La costumbre que tienen todos los alemanes al salir a cenar

Esto, sin embargo, no sucede en el país germano, donde cada uno paga lo que ha consumido. «Lo veo muy bien, ya que si tú has consumido una ensalada y una Fanta no veo por qué tienes que pagar el chuletón y la botella de vino que ha consumido el otro», ha opinado el español.

Sin embargo, aunque le parece una buena opción, ha considerado que, en ocasiones, los camareros pueden llegar a ser «un poco exagerados» al preguntar por ello: «Ya me ha pasado de ir con mi hijo y su madre a comer y hacerme la pregunta de si 'Zusammen oder Getrennt'. Miré a mi hijo y tenía dos años en aquella época, así que si hubiese dividido para que pagase él su parte hubiese sido complicado que pudiese pagarlo», ha concluido el hombre.